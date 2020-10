Silviu Mănăstire, infectat cu Coronavirus. Premierul Orban a participat la o emisiune moderată de jurnalist

sursa: facebook

Moderatorul emisiunii „Dosar de politician” de la B1TV, Silviu Mânăstire, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Informația a fost confirmată de jurnalist, în cadrul emisiunii moderate de colegul său, Tudor Mușat, scrie paginademedia.ro. În emisiunea de marțea trecută, Silviu Mânăstire l-a avut invitat pe premierul Ludovic Orban, care a anunțat că s-a testat în această dimineață pentru Covid-19.

Jurnalistul a intrat in direct, duminica seara, si a declarat ca are o forma usoara a bolii si ca este asimptomatic. El a anunțat ca va lipsi in urmatoarele doua saptamani, potrivit paginademedia.ro.



"Deocamdata am o forma asimptomatica, in afara de pierderea mirosului si gustului nu am si alte simptome agresive. Am avut invitati multi la televiziune, a fost campanie electorala si exista forma asta pasiva a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul si nu poti sa iti dai seama cand l-ai luat.