Sindicatul Unit TAROM a declanşat conflictul colectiv de muncă

"Conflictul colectiv de muncă s-a declanşat ca urmare a încălcărilor prevederilor CCM, astfel cum sunt specificate în prezenta notificare, precum şi ca urmare a refuzului managementului TAROM de a renegocia în termenul legal de 10 (zece) zile prevăzut de Art - IX-5 Renegocierea drepturilor din CCM, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 571/23 iunie 2023, Partea I, a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al CNTAR - TAROM-SA. În temeiul dispoziţiilor art 126 şi urm. din Legea 367/2022 privind dialogul social, prin prezenta vă notificăm că între TAROM şi SUT s-a declanşat un conflict colectiv de muncă.", se menţionează într-o notificare adresată lui Costin Iordache, director general TAROM.



Conform sursei citate, SUT va sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov cu privire la declanşarea prezentului conflict colectiv de muncă şi pentru a desemna un conciliator, potrivit dispoziţiilor Legii 367/2022.



"Arătăm că temeiul legal este reprezentat de legile şi dispoziţiile legale în vigoare, Codul Muncii, Legea 367/2022, Legea 223/2007, Legea 95/2008, s.a., fiind obligaţia exclusivă a angajatorului de a găsi căile şi modalităţile de plată a veniturilor şi drepturilor aferente CCM", se menţionează în document.



Printre încălcările prevederilor Contractul Colectiv de Munca (CCM) în vigoare la TAROM SA se menţionează: neajustarea salariilor brute cu rata inflaţiei, nerespectarea art. III-4, care prevede negocieri salariate colective, precum şi lipsa unei grile de salarizare unică la nivel TAROM.



În document se mai precizează că nu sunt respectate prevederile din Anexa nr. 6 - Locuri de muncă în cadrul companiei TAROM, unde se acordă sporuri specific activităţilor, transmisă prin adresa SG 5750/11 octombrie 2022, "prin care solicităm, în conformitate cu aceasta, discuţii în termenul legal de 30 zile, a sporurilor specifice fiecărui loc de muncă, în vederea normalizării condiţiilor de muncă".



Sindicaliştii au menţionat şi neacordarea la zi a bonurilor valorice pentru combustibil, acest drept acordându-se cu întârzieri de două-trei luni.



"Listele nominale privind concediul de odihnă suplimentar în conformitate cu Anexa 9-Personalul TAROM care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar pentru condiţii de muncă, nu au fost întocmite de fiecare structură în funcţie de categoria locului de muncă la început de an; nerespectarea Anexei 10 A, 10 B şi 10 C - Uniforme pentru categorii de salariaţi care intră în contact direct cu pasagerii şi publicul (cu excepţia personalului din Direcţia Operaţiuni Sol), personalul navigant nu a primit uniforme de 2 ani, personalul de securitate aeronautică nu a primit uniforme de 7 ani, personalul tehnic nu a primit o uniformă de cel puţin 12 ani, iar personalul Biroului Inflight, personalul Secretariatului General, personalul Biroului Administrare Patrimoniu, personalul comercial din străinătate de cel puţin 12 ani", se mai precizează în document.



Sindicatul mai reclamă nerespectarea Anexei 11 - Norme de acordare a materialelor igienico-sanitare pentru salariaţii TAROM, a Anexei 12 - Alimentaţie de întărire şi protecţie a organismului pentru personalul aeronavigant (nivel de 5.500 calorii/zi de zbor), precum şi a prevederilor Cap. V - Timp de muncă şi de odihnă pentru personalul navigant (TMO) Anexa 17-B, inclusiv nerespectarea transmiterii rosterului personal de planificare cu 14 zile înainte de începerea lunii pentru care s-a făcut planificarea.



În plus, nu s-a acordat sporul de 25% pentru salariaţii din Serviciul Securitate Aeronautică, care lucrează sistematic (din 2001) peste programul normal de lucru şi nici sporul de 100% pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală de către personalul navigant, tehnic, operaţiuni sol, securitate precum şi de toate categoriile de salariaţi care lucrează în ture sau program flexibil.



Sindicaliştii mai atrag atenţia că s-a încălcat şi capitolul referitor la munca suplimentară, prin neacordarea orelor libere plătite şi nici a contravalorii sporului de 100% pentru orele de muncă suplimentară neplătite şi nici a altor drepturi financiare prevăzute în CCM ori acordarea acestora sub nivelul prevăzut în Legea 53/2003 Codul Muncii.