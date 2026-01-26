Sindicatul Poliției Penitenciare, acuze la adresa ANP în cazul milionarului turc evadat din Rahova

„Deținutul, Ataș Abdullah, condamnat pentru omor calificat la 22 ani și 10 luni pedeapsa cu închisoarea, a început pedeapsa în 2015 având de executat pana în anul 2037.

Începând din anul 2023, a beneficiat de peste 10 permisiuni de ieșire din penitenciar pentru o zi, aprobate de comisia Penitenciarului București Rahova, comisie alcătuită din Directorul unității (actualul Director General ANP), un director adjunct pentru Siguranța Deținerii și regim penitenciar și un director adjunct pentru Reintegrare Socială, acesta din urmă fiind întâmplător soțul directoarei Direcției de Prevenire a Criminalității și Terorismului din cadrul ANP (DPCT).

Tot absolut întâmplător, Directorul general ANP, directoarea DPCT si soțul său - directorul adjunct pentru reintegrare socială din Penitenciarul București Rahova, coabitează în același imobil urmând ca relevanta acestui aspect să o aprecieze fiecare, corelat cu modul de avizare a permisiunilor de ieșire din penitenciar, practicat de structurile din cadrul ANP”, se arată în punctul de vedere publicat, luni seara, pe pagina de Facebook a sindicatului.

Sindicaliștii mai precizează că, după aprobarea unui număr mare de ieșiri din penitenciar pentru o zi, comisia menționată din cadrul Penitenciarului Rahova a transmis ANP, la începutul anului trecut, o propunere de permisiuni de ieșire după două zile, propunere care a fost respinsă, la acea vreme de conducerea ANP, pe motiv că deținutul nu îndeplinea condițiile. Ulterior au fost acordate și alte permisiuni pentru o zi, până în luna august, când s-a solicitat din nou o permisiune de două zile, care a fost admisă. Sindicaliștii acuză că motivul ar fi faptul că, la actuala conducere ANP se află fostul director al Penitenciarului Rahova.

„Beneficiind de «deschiderea» noii conduceri ANP, deținutul condamnat pentru că a ucis un polițist, aflat acum mai mult ca sigur in țara natală, a beneficiat de trei permisiuni de câte două zile și încă una de trei zile, din care a și evadat. În prezent, se află pe traseu o altă propunere din partea penitenciarului pentru nu mai puțin de… 4 zile, propunere care ar fi fost aprobată fără doar și poate, dar fostul afacerist milionar de origine turcă nu a mai avut nevoie de ea”, a precizat sindicatul.

Sindicaliștii Poliției Penitenciare mai acuză că, în loc de a se ocupa atât de mult de avizarea favorabilă a permisiunilor de ieșire din penitenciar date milionarului turc, Direcția de Prevenire a Criminalității și Terorismului ar fi trebuit să obțină date pentru a preveni o evadare evident, bine pusă la punct, din timp, și cu bani mulți, cu atât mai mult cu cât deținutul se afla în aceeași unitate de mai mulți ani.

Sindicaliștii mai acuză și că deținutul nu a muncit niciodată în exteriorul penitenciarului, deși acesta a fost selecționat în regimul semideschis încă din anul 2024. Pedeapsa pentru omor calificat i-a fost redusă la mai puțin de jumătate. Acesta nu a mai fost transferat la alte penitenciare, rămânând la Rahova, deși nu îndeplinea nici excepția cazurilor, de a rămâne închis la Rahova pentru că lucrează în afara unității, deci produce bani din serviciile prestate. Sindicatul precizează că deținutul a participat la activitățile de curățenie din interior.

Sindicaliștii Polițiștilor de Penitenciare salută afirmația Ministerului Justiției cu privire la verificări, precizând că ele trebuie să fie făcute în special de ANP, pentru că aprobarea Directorului General a fost dată, în ciuda avizelor negative de la structurile de specialitate din subordine, acuză sindicatul. Sindicaliștii precizează că a existat o singură excepție: venită din partea DPCT.

„Așadar, verificările ar trebui să fie orientate către modul în care actualul Director General ANP decide acordarea permisiunilor, fără a ține cont de avizele propriilor structuri coordonate de specialiști încă neintegrați în cercul intim pe care și l-a creat de-a lungul anilor, atât în calitate de fost director al Direcției de Prevenire a Criminalității și Terorismului din cadrul ANP, cât și din poziția de Fost Director al Penitenciarului Rahova”, au conchis sindicaliștii Poliției Penitenciare.

(sursa: Mediafax)