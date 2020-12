Șoc în lumea artistică. A murit răpus de Covid-19

MTK Budapest, 2020. Budapest, 2020.

Lucian Ionescu, cunoscut în showbizul românesc drept „impresarul vedetelor”, a murit după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2.



Acesta avea 63 de ani și era internat în stare gravă la Spitalul Clinic 'Dr. I. Cantacuzino', din București,



Fiul său a fost cel care a făcut tragicul anunț. În urmă cu câteva zile, medicii erau rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

„Bună ziua și sărbători fericite.

Acesta nu este Lucian ci este fiul sau.

Aș vrea să va spun că tatăl meu Lucian a murit. Era un om foarte sfânt și cu siguranță a ajuns la Dumnezeu Cel Mare și Sfânt.

Aș vrea să va rog să va rugați pentru sufletul său dacă se poate. Din nou sărbători fericite și o zi bună”, a fost mesajul fiului lui Lucian Ionescu.

Prezent în studioul Antena 3, tenorul Bogdan Mihai a spus: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre el la trecut. Pentru mine, trăiește și va trăi cu siguranță pentru toți cei care l-au iubit. Un om de o bunătate extraordinară, un om care a luptat pentru artiștii lui, pentru familia frumoasă pe care o are. Sincere condoleanțe! Am sperat până în ultima secundă că se va salva. A fost resuscitat. Ne-am rugat împreună cu preoți din toată țara. Am sperat până în ultima secundă. Atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu, încât acum e în calea spre lumină, acolo unde și-a dorit!”

„Am jurat că voi fi alături de familia lui până voi închide ochii”, a mai spus artistul.

„Pregătisem atâtea proiecte... Tot timpul a fost lângă mine. Nu exista zi de la Dumnezeu să nu primesc un telefon, un sfat, să planificăm un viitor frumos. Vreau să le mulțumesc tuturor marilor artiști care mi-au lăsat mesaje vocale pentru Lucian. Sunt ferm covins că de acolo de unde este le-a auzit”, a mai zis acesta.

Lucian Ionescu a fost impresarul mai multor vedete din România printre care Elena Cârstea, Andreea Bălan, Andra sau trupele Candy şi Krypton.