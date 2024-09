Peste 800 de spectatori la inaugurarea patinoarului Berceni Arena

Au participat nume importante din lumea sportului românesc: Ion Ţiriac, Simona Halep, Elisabeta Lipă - preşedintele ANS, Mihai Covaliu - preşedintele COSR, hocheişti de legendă ai României - Eduard Pană, Traian Cazacu, Valerian Netedu, Adrian Olinici, Cristi Daia ori Marius Gliga, dar şi mulţi alţii, reprezentanţi ai Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.



"Astăzi repunem Bucureştiul pe harta capitalelor europene care au infrastructură dedicată sporturilor pe gheaţă. Trebuie să ne amintim că echipele româneşti de hochei au participat de patru ori la Jocurile Olimpice cu rezultate bune în anii 70-80. Sper că acest tip de infrastructură va participa la naşterea unor noi campioni. Pentru noi, este un pas important ca după 12 ani să avem în sfârşit un meci de hochei în Bucureşti. În acest moment, suntem în lucru cu deschiderea unei entităţi economice care va gestiona această bază sportivă, iar ceea ce vom face în regim de urgenţă, împreună cu Federaţia de Hochei şi Agenţia Naţională pentru Sport, vom oferi gratuitate, vom face selecţie pentru copiii din Bucureşti şi nu numai, pentru că nevoia de sport este una uriaşă. Dorinţa pe care comunitatea noastră o are este aceea de a construi cât mai multă infrastructură sportivă", a afirmat primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.



El a spus că în cursul anului 2025 va începe construcţie unui bazin olimpic şi a unuia semi-olimpic, alături de cel care există deja.



"Este un exemplu pentru celelalte sectoare. (...) Asta înseamnă competiţii internaţionale, înseamnă rezultate şi se va crea o emulaţie în jurul acestei discipline atât de frumoase care a avut rezultate. Din cauza lipsei infrastructurii, nu mai au unde să se antreneze copiii. Şi vedeţi cum a promis domnul primar, de bună voie şi nesilit de nimeni, a zis 'voi face un bazin olimpic, voi face un bazin semi-olimpic'. Deci avem nevoie să demonstrăm că putem, avem nevoie de infrastructură nouă, avem nevoie să renovăm infrastructura veche. Pentru că este foarte greu şi necesită un efort financiar să construieşti de la zero. Dar având în vedere că avem foarte multe baze sportive, le putem reabilita şi putem oferi copiilor un mod de viaţă sănătos", a afirmat Elisabeta Lipă, preşedinte ANS.



Patinoarul Berceni-Arena, singurul patinoar funcţional din Bucureşti, este găzduit într-o clădire nouă, ridicată de la zero, cu două niveluri, parter şi un etaj. Construcţia a costat 10 milioane de euro, bani proveniţi atât de la bugetul local, cât şi de la bugetul de stat, şi a fost finalizată în 24 de luni.



Arena are amenajate spaţii de servire în foaier, la parter, dar şi la etaj. Patinoarul dispune şi de alte încăperi dedicate serviciilor de garderobă, birourilor, vestiarelor, instalaţiilor de gheaţă, sălilor metodice, cabinelor VIP şi cabinelor pentru presă.



Una din cele mai surprinzătoare caracteristici ale acestei structuri este dată de diferenţa temperaturii resimţită la nivelul gheţii, comparativ cu cea din tribune. Astfel, în timp ce pe patinoar se va menţine o temperatură de aproximativ 5-6 grade, spectatorii din tribune se bucură de temperaturi ceva mai blânde, în jurul a 15 grade, similare cu cele de primăvară. Mai jos, la nivelul patinelor, gheaţa este menţinută în stare foarte bună cu ajutorul a două echipamente frigorifice, ce păstrează o temperatură constantă de -5 grade Celsius, se arată în comunicat.

AGERPRES