Victima abuzurilor lui Andrew Tate: “Ne strangula atât de tare, încât ni se spărgeau vasele de sânge”

Potrivit Vice, Sally a fost angajata celor doi milionari britanici când aceștia puneau bazele afacerii care s-a dezvoltat ulterior într-un adevărat imperiu: „Când am văzut că a fost arestat în România, am fost șocată și n-am știut cum să reacționez. Am plâns. Tot ce am citit e exact ce am declarat și eu la poliție, când poliția n-a vrut să mă ajute. Sunt foarte frustrată din cauza acțiunilor poliției britanice, ar fi putut să-l oprească atunci și să nu ajungă să abuzeze la fel și femeile din România.

Abuzurile s-au petrecut în 2015, când femeile lucrau la studioul de videochat al lui Andrew Tate din Luton:

"Eu și altă fată ne trezeam dimineața cu ochii roșii din cauză că ne strangula atât de tare, încât ni se spărgeau vasele de sânge"

Sally a mărturisit pentru Vice că a fost strangulată de Tate de cel puțin cinci ori și l-a văzut pe acesta cum strangula sau agresa alte femei de cel puțin zece ori:

“Ia să vedem, ce c..vă strâng și eu de gât azi? Nu-mi venea să cred că asta e viața mea, reușise să normalizeze violența în așa hal încât acceptam ce ni se întâmpla. Pe unele fete le bătea cu cureaua. Am văzut cum o bătea pe o fată pentru că voia să se odihnească.”

Sally este și martor la violul lui Tate asupra unei alte fete, Helen. Făcuse un duș și s-a întors în cameră și l-a prins pe Tate în timp ce o agresa pe Helen. „Pe atunci, Helen avea iubit și nu o interesa deloc, nu voia să aibă contact sexual cu el. Era speriată și furioasă. Am văzut cum a violat-o”

Cele două tinere au depus plângeri la Poliția din Hertfordshire imediat după ce au fost abuzate în 2015. Dar poliția a amânat investigația pe termen nedefinit și, până la urmă, cazul a fost tărăgănat până în 2019, când procuratura a decis că nu sunt suficiente dovezi ca Andrew Tate să fie condamnat, deși Sally asistase la violul lui Helen.

Contactați de Vice News, polițiștii din Hertfordshire au declarat: „Recunoaștem că investigația a avut amânări, dar ne-am cerut scuze pentru asta. Cazul a fost închis la sfârșitul lui 2019, după ce procuratura a decis să nu-l condamne pe acuzat.”

În perioada în care poliția britanică investiga acuzațiile aduse lui Andrew Tate, el s-a mutat în România, despre care a spus că ar fi mai ușor să eviți acuzațiile de viol. „Nu sunt un violator, dar îmi place ideea de a putea să fac ceea ce vreau. Îmi place să fiu liber.”

Pe 10 ianuarie, frații Tate vor fi duși la Curtea de Apel București, unde se va judeca solicitarea acestora de a ieși din arest.

Marturie victima Andrew Tate