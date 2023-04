Eveniment unic, la Brașov: Studenții Universității Transilvania au demonstrat mediului de afaceri că sunt deja profesioniști

Hotelul Radisson și Restaurantul Cucinino au fost partenerii proiectului studențesc, oferindu-le gratuit logistica necesară pentru organizarea evenimentului în cadrul căruia studenții au prezentat soluții reale de comunicare și PR online, deja implementate sau în curs de implementare, pentru afaceri rale. Astfel, mediul de afaceri a putut evalua direct capacitatea viitorilor absolvenți ai Universității Transilvania de a le aduce plusvaloare, prin cunoștințele și creativitatea lor.

Conferința „Comunicare și PR Online”, organizată ieri, la Hotelul Radisson, din Brașov, și-a atins scopul principal, punând față în față viitorii absolvenți ai Facultății de Sociologie și Comunicare cu reprezentanți ai mediului de afaceri. Studenții au demonstrat că sunt deja pregătiți să lucreze ca adevărați profesioniști. Deși a fost primul proiect de asemenea anvergură, studenții au reușit să lucreze în echipă așa cum se întâmplă într-o companie reală.

Evenimentul nu a fost o simulare sau un simplu exercițiu pentru seminarul de Comunicare și Relații Publice Online, ci un proiect care le va rămâne în portofoliu, fiind o importantă dovadă a experienței pe care deja o au în domeniul pentru care s-au pregătit la facultate. Au fost încurajați să își pună în valoare cunoștințele și creativitatea, majoritatea alegându-și singuri subiectul pentru care au găsit, au creat și au implementat soluții inovatoare de comunicare și PR online, în timp record, ca adevărați profesioniști.

Viitorii angajatori au fost plăcut surpinși

Managerul Hotelului Radisson Blu Aurum din Brașov, Anca Cristea, i-a felicitat pe studenți, spunându-le că ar lucra oricând cu oricare dintre ei, după ce a văzut creațiile lor. A fost o surpriză și pentru ea, așa cum a fost pentru toți invitații sau pentru cei care au urmărit conferința online. Mulți se așteptau să vadă încercări ale unor începători în domeniul comunicării și PR-ului online, dar au asistat la prezentarea unor proiecte realizate cu maxim profesionalism.

„Mi-a plăcut foarte mult entuziasmul lor, pasiunea, creativitatea și faptul că au fost foarte eficienți. Au făcut lucruri minunate, într-un timp foarte scurt. Cu drag aș lucra cu ei pentru hotelul nostru și pentru promovarea orașului Brașov. Noi dorim să ne promovăm ca o destinație prietenoasă pentru comunitatea locală. Dorim să știe toți cetățenii Brașovului că suntem aici și suntem deschiși la colaborări și dispuși să creștem împreună, să creăm evenimente sociale împreună, ceea ce am făcut și acum. A fost o surpriză pentru mine, pe măsură ce aflam mai multe detalii despre acest proiect studențesc, iar surpriza a culminat cu ziua de astăzi, când am văzut cât de frumos au prezentat studenții, cât de pasionați sunt și câtă muncă au depus în proiectele lor. Dorim să sprijinim și în continuare genul acesta de evenimente. Avem o sală de conferințe cu o capacitate de 150 de persoane, un spațiu versatil, care se poate compartimenta după nevoile oaspeților noștri. Organizăm multe evenimente tematice, iar astfel de proicte am dori să mai avem aici”, spune Anca Cristea, managerul hotelului Radisson Blu Aurum Brașov.

Info trip pentru viitorii influenceri

Reprezentanții mediului de afaceri care au sprijinit proiectul studențesc s-au mobilizat pentru a crea o relație de lungă durată cu mediul universitar, de unde vor putea prelua viitorii profesioniști, dar și pentru a contribui la promovarea comună a destinației turistice Brașov. Cristian Macedonschi, patronul Restaurantului Cucinino din centrul istoric al Brașovului, a asigurat comunicarea între mediul de afaceri și studenți.

Prezent la eveniment, unul dintre reprezentanții mediului de afaceri, Horia Huluban, patronul Restaurantului Dracula, din Piața Sfatului, a fost atât de plăcut surprins de proiectele studenților și de eveniment în sine, încât s-a declarat deschis pentru colaborări ulterioare cu aceștia, nu doar pentru promovarea afacerilor proprii, ci și pentru destinația turistică Brașov.

Una dintre echipe a avut ca temă restaurantul cu specific italian, mergând pe urmele unor influenceri celebri. „Model pentru studenți a fost vloggerul international Mark Wiens, numărul 1 mondial pe food & travel, care a vizitat România în octombrie 2019 și a realizat șase materiale de promovare despre gastronomia din țara noastră. Aceste materiale au fost vizualizate de peste 30 de milioane de oameni de pe tot globul”, a explicat Cristian Macedonschi. De altfel, el a fost și cel care l-a adus pe influencer în România, la Brașov, la București, în Delta Dunării, la Sibiu și în alte câteva zone cu important potențial turistic și gastronomic.

În cadrul conferinței, Cristian Macedonschi le-a povestit studenților cum a reușit să-l convingă pe influencer să se abată de la traseul lui prin Europa, pentru o săptămână, determinându-l să promoveze România ca destinație turistică și gastronomică de top, fără să fie plătit, pentru că acest tip de influencer nu se bazează pe coontracte de promovare, ci pe credibilitatea pe care a câștigat-o comunicând cu sinceritate către publicul larg. Omul de afaceri le-a mai făcut o surpriză studenților, lansând o invitație pentru ei, ca viitori influenceri, într-un info trip pentru promovarea Brașovului și a întregii zone turistice din jurul orașului, în această vară.

Pregătiți să găsească soluții pentru orice

Cele mai multe proiecte realizate de studenți au avut ca subiect afaceri mari, medii sau mici din Brașov, dar și destinația turistică în sine. În afară de hoteluri, restaurante sau cafenele, studenții au creat strategii de comunicare și promovare online magazine de produse „hand made”, pentru un brand de ciocolată, o tipografie, o firmă de reciclare a deșeurilor, o spălătorie auto, o sală de fitness, un salon de înfrumusețare, un ONG care ajută persoane cu probleme de sănătate mintală și multe alte afaceri sau asociații importante pentru comunitatea locală.

Studenții au prezentat și alte proiecte, pe lângă cele legate de destinația turistică Brașov. Unul dintre cele mai apreciate de reprezentanții mediului de afaceri a fost „Casa Unirea”, un proiect de reorganizare a strategiei de comunicare și promovare a companiei înființate de Ministerul Agriculturii, care acum este într-o fază de reorganizare și care ar putea trece, până la finalul acestui an, la deschiderea unui lanț de magazine în toată țara, așa cum era în proiectul inițial. Studenții au propus un nou slogan și o nouă abordare în relația cu publicul țintă al viitoarei rețele de magazine „Casa Unirea”, iar managerul companiei, Mariana Cotoi, le-a transmis că îi place foarte mult ideea lor și își dorește o viitoare colaborare, pentru implementarea proiectului propus de ei.