Superluna din această noapte este cel mai mare și mai strălucitor fenomen astronomic din 2023

Luna se va afla la mai puțin de 365.000 de kilometri de Pământ, ceea ce este cu aproximativ 22.000 de km mai aproape decât în mod obișnuit.

Luna plină va răsări luni, 3 iulie, și va atinge vârful de iluminare sub orizont la 7:39 a.m. ET, potrivit sursei citate. Dacă condițiile meteo locale permit acest lucru, Superluna poate fi văzută privind spre sud-est după apusul soarelui.



Apropierea de Pământ face Superluna să pară mai mare și mai strălucitoare în comparație cu Lunile pline obișnuite. Acest fenomen este cunoscut sub numele de „Iluzia Lunii”, unii oameni de știință susținând că Luna pare a fi mai mare în comparație cu dimensiunea relativă a obiectelor din raza noastră de observație, cum ar fi clădirile și copacii.