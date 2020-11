Tăriceanu: La DSP nu răspunde nimeni cu zilele și, când răspunde cineva, e mai degrabă degeaba pentru că oamenii sunt depășiți de situație

Lucian Alecu Călin Popescu Tăriceanu Călin Popescu Tăriceanu

Călin Popescu Tăriceanu a prezentat o întâmplare pesonală legată de infecția cu noul coronavirus. Apelurile la DSP sunt efectiv degeaba pentru că personalul de acolo „nu are timp pentru anchete epidemiologice!”

„Cât de greu poate fi să angajezi suficient personal în Direcțiile de Sănătate Publică pentru ca ele să poată funcționa? De ce trebuie să suni la DSP cu zilele și când, în final, îți răspunde cineva să nu te ajute cu nimic?! Zilele trecute am vorbit la telefon cu un cunoscut care mi-a spus că are coronavirus. Persoana este una care s-a păzit tot timpul, a evitat întâlnirile, s-a spălat pe mâini, adică a făcut cam tot ce ne spune dl Iohannis de un an de zile! Așa că știa exact de unde a putut lua virusul: de la dentist! După testul pozitiv (pe banii lui) a sunat la DSP să se le spună. După 3 zile a reușit! Cel care a răspuns la telefon i-a spus că o să sune altcineva înapoi. Au sunat peste alte două zile. Întrebările au fost legate de locația izolării, dar nimic despre vreo anchetă epidemiologică! Amicul meu a insistat să le spună de unde crede că a contactat virusul în ideea că se iau niște măsuri și măcar alții nu se mai infectează, dar persoana de la DSP i-a tăiat-o scurt spunându-i că ei nu au timp pentru anchete epidemiologice!

Asta este diferența dintre ce ne spun la TV Iohannis și Orban și viața reală! La DSP nu răspunde nimeni cu zilele și, când răspunde cineva, e mai degrabă degeaba pentru că oamenii sunt depășiți de situație. Din acest motiv zeci de mii de români care au virus dar nu au simptome se plimbă brambura! Pentru că nimeni nu le spune că au fost contact cu o persoană infectată!

Dacă după 6 decembrie PRO România va participa la guvernare o să avem grijă să fie personal suficient și în DSP-uri și în spitale! Pentru că și aici este foarte greu pentru familie să afle informații despre cei dragi internați!

P.S. Da, amicul meu e pe cale de vindecare. Fără DSP, fără Iohannis și Orban, dar cu un inimos medic de familie care l-a tratat prin telefon în tot acest timp!” scrie Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.