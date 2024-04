Țigările electronice sunt asociate cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă

Un nou studiu, care a analizat aproape 176.000 de adulți, a constatat că cei care au folosit țigări electronice aveau cu 19% mai multe șanse de a dezvolta un tip de insuficiență cardiacă numită disfuncție diastolică ventriculară.

Disfuncția diastolică ventriculară apare atunci când mușchiul inimii devine rigid și nu se umple corect cu sânge.

Studiul nu a găsit o legătură între vaping și un alt tip de insuficiență cardiacă numită disfuncție sistolică ventriculară, care apare atunci când inima este slăbită și nu pompează suficient sânge, potrivit Health.

Studiul nu dovedește că vapingul cauzează insuficiență cardiacă, ci doar sugerează o asociere.

Experții recomandă ca fumătorii de țigări tradiționale să nu înceapă să fumeze țigări electronice, dar consideră că vapingul poate fi o alternativă mai puțin dăunătoare pentru cei care doresc să renunțe la fumat.

"Din ce în ce mai multe studii leagă țigările electronice de efecte nocive și constată că s-ar putea să nu fie atât de sigure pe cât se credea anterior", a declarat autorul principal Yakubu Bene-Alhasan, medic la MedStar Health din Baltimore.

Noul studiu a fost prezentat la Sesiunea Științifică Anuală a Colegiului American de Cardiologie și publicat în Journal of the American College of Cardiology.

(sursa: Mediafax)