TPBI prelungeşte programul de circulaţie pentru liniile 1, 10, 86, 90, 104 şi 311, vineri seara

Conform programului, după terminarea meciului, vehiculele menţionate vor circula astfel: orele estimate de trecere ale tramvaielor liniei 1 în zona "Arenei Naţionale" sunt 23:05, 23:20 şi 23:30; orele estimate de trecere ale tramvaielor liniei 10 în zona "Arenei Naţionale" sunt 23:00, 23:05 şi 23:15; troleibuzele liniei 86 vor pleca de la "Arena Naţională" către "Clăbucet" la orele 23:05 şi 23:20; troleibuzele liniei 90 vor pleca de la "Arena Naţională" către "M Petrache Poenaru" la orele 23:18 şi 23:38; orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 104 în zona "Arenei Naţionale" sunt 23:00, 23:05 şi 23:10 (pe sensul spre "Piaţa Operei"); orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 311 în zona "Arenei Naţionale" sunt 23:00 şi 23:10 (pe sensul spre "Sala Palatului"), respectiv 23:05, 23:20, 23:35 şi 23:45 (pe sensul spre "Faur").



TPBI menţionează că, dacă situaţia o va impune, sub directa coordonare a agenţilor de ordine publică şi a agenţilor Brigăzii Rutiere de Poliţie, traseele liniilor 86, 90, 104 şi 143 vor fi deviate. Astfel, traficul rutier va fi restricţionat pe Bd. Pierre de Coubertin, motiv pentru care troleibuzele liniilor 86 şi 90 vor întoarce în Depoul Vatra Luminoasă. În acest caz, călătorii vor putea utiliza vehiculele liniilor 86 şi 90 de la staţia "Aura Buzescu", iar plecările vor avea loc la orele menţionate anterior.



Tot în această situaţie, autobuzele liniei 104 vor funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual. În acest caz, călătorii vor putea folosi vehiculele liniei 104 de la staţia "Sarafineşti" - pe sensul spre "Piaţa Operei", respectiv "Şoseaua Iancului" - pe sensul spre "Complex Pantelimon", iar orele estimate de trecere în zona "Arenei Naţionale" rămân cele stabilite de TPBI.



În cazul restricţionării traficului rutier pe Bd. Pierre de Coubertin, autobuzele liniei 143 vor circula pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi pe traseul actual.



Potrivit sursei citate, cei prezenţi pe "Arena Naţională" mai pot folosi şi liniile 14, 55, 330, 335, 640, N1, N10, N102 şi N109, ale căror vehicule circulă după un program normal.

