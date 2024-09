Chiar dacă dă traficul peste cap, Nicușor Dan le cere bucureștenilor răbdare

Joi, primarul Capitalei, Nicușor Dan, i-a avertizat pe bucureșteni că traficul va fi îngreunat pe anumite porțiuni, din cauza lucrărilor ce se derulează în acest moment, mai ales în contextul începerii școlii.

„Cele mai mari dificultăți vor fi în zona lucrărilor la magistrala de metrou către Otopeni și la Podul Constanța. În rest, lucrările sunt dispersate. Vor fi, de asemenea, probleme la liniile de tramvai, toate lucrările fiind deja atribuite, însumând 15 loturi. Traficul va fi afectat odată cu începutul școlii, dar este obligatoriu să facem aceste lucrări, având în vedere starea de colaps în care am preluat sistemul de termoficare. Dacă am putea face aceste lucrări fără să afectăm traficul, am face-o, dar acest lucru nu este posibil”, a declarat Dan.

Primarul a dat amănunte și despre sistemul de termoficare ce se află în plin stadiu de refacere, în acest moment. „Per total, în momentul de față, am finalizat 50 de kilometri de conducte anul trecut, iar pentru acest an am promis 70 de kilometri. Acum suntem la 45 de kilometri, deci ne vom atinge ținta de 70”.

