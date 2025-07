România în incapacitate de plată? Cum răspunde vicepremierul Tanczos Barna

„Nu s-a pus situația incapacității de plată. România are o rezervă suficient de mare, i se spune buffer la Banca Națională. Are o stabilitate fiscală și are o încredere, iarăși, pe pietele internaționale. Acest prim pachet de măsuri fiscale a readus România în plaja de încredere minimă cu care putem să funcționăm. Dar dacă nu luam măsurile care au fost analizate și decise - în principiu, în ianuarie - februarie, când am aprobat bugetul, nici nu ne vom apropia de 7% deficit”, a spus Tanczos Barna, la Antena 3 CNN.

Șapte la sută deficit, conform bugetului aprobat în ianuarie, însemna reducerea de cheltuieli de personal la foarte multe ministere, reforme serioase în sistemul de alocații sociale, reforme serioase în domeniul sănătății, inclusiv o reașezare a Casei de Asigurări de Sănătate pe fundamente solide, spune vicepremierul.

„Trebuie să vină sute de milioane de cetățeni care beneficiază de servicii medicale doar dacă plătesc o asigurare medicală. CASS la pensiile mai mari de 3.000 de lei, CASS pentru alte categorii care, până acum, au fost exceptate, deci trebuie să revenim la acel principiu de bază al asigurării de sănătate. Dacă cineva plătește, beneficiază. Cu siguranță nu vor intra la plătitori studenții, copiii, nu vor intra categorii de persoane bolnave care sunt în cadrul unor programe de sănătate, cum este diabetul, cancerul, bolile de cardiovasculare, dar nu putem să mergem până la nesfârșit cu excepții”, spune Barna.

Vicepremierul a menționat că reforme trebuie gândite și în administrația locală. E nevoie de o regândire a sistemului de colectare a taxelor și impozitorilor locale, modul de impunere a taxelor, modul în care un rău platnic poate fi executat de către administrația locală, de primărie, cum trebuie să se comporte primarii și ce instrumente trebuie să aibă ca să poată să echilibreze și bugetul local.

„Nici la nivel local nu merge ca cineva într-o comună, un contribuabil - că e persoană fizică sau persoană juridică să fie iertată de plata taxelor doar pentru că a ajutat primăria, a ajutat clubul de fotbal sau o asociație nu știu care din localitate sau are 50-100 de angajați. Drept răsplată, nu mai plătește impozite locale și nici nu este executat silit. Deci aceste elemente trebuie eliminate și trebuie făcută ordine și disciplină și la nivel local, și la nivel central”, mai spune Barna.

Tanczos Barna a explicat de ce a pus taxare mai întâi pe oameni și apoi pe zona bugetară de stat.

„Presiunea pe calendarul pe care l-am implementat a venit clar de la Bruxelles. Primele măsuri, primele pachete au fost prezentate Comisiei Europene, unde, din păcate, răbdarea s-a cam terminat. Și ne-au dat un calendar foarte clar cum trebuie să demonstrăm că, într-adevăr, România readuce echilibriul fiscal-bugetar și merge pe un alt drum decât cel din 2023 sau 2024, unde deficitele au crescut exponențial, sau nu exponențial, dar au crescut foarte mult. Cu siguranță nici domnul premier Borojan, nici noi n-am fi început cu majorarea TVA-ului sau cu această discuție pe ceea ce este pe asigurarea medicală, asigurarea de sănătate. Ne-au dat un calendar relativ clar. Până pe 8 iulie trebuia să prezentăm un pachet asumat și acel pachet trebuia aprobat cât se poate de repede de Parlament. De aceea s-a mers pe varianta asumării răspunderii, pentru a putea prezenta Comisiei acest prim pachet. Cu siguranță că, ca impact bugetar, pachetul prezentat, primul pachet, este cu ordine de mărime mai mare decât valoarea sumelor care se vor tăia de la îndemnizațiile din companiile de stat, ce se va tăia de la parlamentari, de exemplu, sau ce se va tăia de la alte categorii de angajați sau persoane plătite din bugetul de stat sau din companiile de stat. Dar intenția Guvernului a fost foarte clară. Trebuie să eliminăm privilegiile prima dată. Un pic ordinea s-a inversat, dar urmează acele măsuri prin care se vor elimina și privilegiile de la instituțiile autofinanțate, unde salariile sunt de ordinul miilor de euro. 10.000 de euro. Avem salarii foarte mari. 8.000, 7.000, 10.000 de euro. Acolo, cu siguranță, va trebui să venim și cu reducere de personal și cu reducere de salarii”, a explicat vicepremierul responsabil cu reforma fiscală.

Măsuri în acest sens vor veni în pachetul 2.

Întrebat de ce s-au luat măsuri întâi pentru pensionari și mamele aflate în concediu maternal de creșterea copilului și nu pentru consiliile de administrație și bonusurile de la companiile de stat, Barna a spus că până la sfârșitul lunii vor veni și aceste măsuri și va veni și pachetul numărul 2.

„Aceasta este dispoziția domnului prim-ministru, că până la sfârșitul lunii iulie să fie adoptată, aprobată și această măsură sau aceste măsuri, acest pachet să fie asumat, aprobat de Parlament. În timpul verii, cu siguranță, cele 3 pachete se vor completa și vom avea o imagine completă în măsurilor de revenire pe un sistem de funcționare mai suplu, mai puțin costisitor și mai mulți bani pentru investiții, mai mulți bani care se duc către cetățenii, mai mulți bani care se duc către întreprinderile private, care trebuie să beneficieze de aceste programe de investiții sau de măsuri de sprijin. Pentru că, în economie, dacă acțiunezi doar pe o parte, cu acțiuni sau cu măsuri care sunt pro-inflaționiste, măsuri care reduc consumul, care erodează puterea de cumpărare și nu vii cu măsuri de stimulare a economiei, riști să ajungi într-o spirală care te trage în jos și nu o să mai ai creștere economică. Deci lucrurile trebuie balansate și acolo echilibrate”, a explicat Barna.

Întrebat cum a fost discuția dintre președintele Nicușor Dan, care nu voia mărirea TVA-ului, și premierul Ilie Bolojan, care a vrut mărirea TVA-ului și a obținut acest lucru, Barna a spus: „Vă pot spune ceea ce am spus de mai multe ori. Domnul președinte a insistat până în ultima secundă, până în ultimul moment, să găsim soluții fără a majora TVA-ul. Am fost la toate discuțiile, că am fost ministru interimar, dar vă dați seama, discuțiile personale în spatele ușilor lor închise nu se spun. Rezultatul este următorul: În momentul în care s-a prezentat un prim pachet Comisiei Europene, impactul a fost mult prea mic ca să fie acceptat de Comisie. Și atunci a venit această recomandare. Eu nu-i spun to do list. E o recomandare. Și poți să ții cont de recomandarea respectivă, sau poți să spui tu, statul membru România, că nu. Că o să vii abia în ianuarie 2026 cu măsurile. Cosecințele trebuie să ți le asumi. Suntem... Nu mai suntem. Am fost foarte aproape de declanșarea unei proceduri de suspendare a fundurilor europene. România a primit aceste recomandări, nu acum o săptămână, două, ci acum aproape un an de zile”.

(sursa: Mediafax)