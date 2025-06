Festivalul Filmului Românesc „Ro-mania”, o sărbătoare a cinemaului românesc în inima Berlinului

Desfășurat în spațiul iconic al cinematografului Babylon (Rosa-Luxemburg-Str. 30), festivalul reunește 43 de producții românești – lungmetraje, scurtmetraje și documentare – alături de concerte live, ateliere, dezbateri, lecturi, sesiuni de Q&A și activități dedicate celor mici în spațiul special amenajat „Kids Lounge”.

Gala de deschidere are loc pe 20 iunie, de la ora 17:30, cu proiecția filmului „Ro-Mania: Brass on Fire”, un documentar semnat de Ralf Marschalleck despre povestea spectaculoasă a fanfarei Ciocârlia, urmată de un concert live al formației, pe scena cinematografului Babylon – o deschidere vibrantă care pune în lumină conexiunea dintre muzică și film, tradiție și modernitate.

Selecția de filme propune o incursiune amplă în istoria recentă a cinemaului românesc, de la filme-cult din anii ’60, până la creațiile reprezentative ale Noului Val Românesc – cu titluri semnate de regizori consacrați precum Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Radu Jude, Corneliu Porumboiu –, dar și de cineaști emergenți sau studenți UNATC.

Printre titlurile incluse în program se regăsesc filme multipremiate la marile festivaluri internaționale: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile de Cristian Mungiu, laureat cu Palme d'Or la Cannes; Moartea domnului Lăzărescu de Cristi Puiu, distins cu Un Certain Regard; Babardeală cu bucluc sau porno balamuc de Radu Jude, câștigător al Ursului de Aur la Berlinală, și colectiv de Alexander Nanau, documentar nominalizat la Oscar.

Evenimentele speciale din cadrul festivalului – inclusiv ateliere tematice și dezbateri, cum este panelul „Avoiding the Traps of Antigypsyism in Film” – adaugă profunzime și relevanță socială programului, oferind spațiu pentru reflecție și dialog.

Participarea regizorilor la proiecții și întâlniri cu publicul transformă festivalul într-o platformă vie de schimb de idei între creatorii români și publicul internațional, într-un oraș care celebrează diversitatea și interculturalitatea.

Accesul la proiecții se face pe bază de bilet, iar participarea la celelalte activități este gratuită, în limita locurilor disponibile, cu înscriere prealabilă prin e-mail.