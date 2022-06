Tudorache: Putem pune la dispoziție corpul acquis-ului comunitar în română, Moldova are un avantaj

Ucraina și Republica Moldova au devenit oficial țări candidate la UE, a decis joi seară Consiliul European.

„Sunt enorm de multe lucruri de făcut și pentru cei dintre noi care-și mai amintesc, poate, perioada de preaderare pentru România și efortul uriaș pe care l-am avut atunci de făcut cu toții, ca societate, ca țară, ca administrație, pentru că sunt reforme dificile, complexe, reforme structurale, care practic transformă statul, ceea ce în esență e spre binele țărilor respective, spre binele cetățenilor din Ucraina și Moldova, însă într-adevăr nu sunt deloc simple, iar CE cu tot entuziasmul de acum, nu va face rabat de la criteriile fixate în tratate, fixate în metodologia adoptată acum doi ani de zile și statele membre însele, chiar dacă acum au reușit și e bine că au făcut-o, au reușit să strângă un consens în jurul deciziei de a acorda acest statut de țară candidată, nu vor fi deloc la fel de entuziaste în modul în care vor aprecia progresele celor două țări. Munca grea de acum începe”.

Dragoș Tudorache spune ce poate face România pentru a ajuta Republica Moldova în drumul spre aderarea la UEPa.

„Partea imediată și cea mai simplă este să pună la dispoziția Guvernului de la Chișinău întreg corpul acquis-ului comunitar, pe care îl avem deja, deci Moldova aici are un avantaj competitiv important și anume că are la dispoziție în limba sa, în limba română, acquis-ul comunitar. De obicei, durează destul de mult partea aceasta de traducere, sunt mii și mii de pagini de legislație europeană, care trebuie întâi traduse, pentru ca statele candidate să poată apoi să înceapă aproximarea legislativă. Ei, iată că pentru Republica Moldova, deja acest proces poate începe din prima zi și sunt convins că autoritățile de la București sunt pregătite să facă acest lucru. Doi: vorbeam de partea de împărtășire a experienței pe care noi am avut-o în procesul de preaderare. Există încă, chiar dacă au trecut anii care au trecut de la momentul aderării, dar memoria instituțională administrativă mai există încă în ministerele din România, pentru tot ce a însemnat acel proces și aș vrea să văd la nivelul Guvernului de la București, cât se poate de repede, crearea unei echipe integrate, cu reprezentanți din toate ministerele, care în mod structurat să găsească acei oameni care au lucrat la procesul de preaderare înainte și care să fie cumva puși la dispoziția Guvernului de la Chișinău, pentru a ajuta (...). În al treilea rând, există și o formulă structurată, există anumite tipuri de proiecte care servesc înfrățirea instituțională dintre diverse autorități, care permit practic cu finanțare europeană ca acest transfer de expertiză și de practică administrativă să se producă pe paliere, pe sectoare diferite, în așa fel încât avansul instituțiilor din statul candidat să se producă și mai rapid”, încheie eurodeputatul Renew Europe.

(sursa: Mediafax)