Guvernul României condamnă atacul terorist din Turcia

„Guvernul Român condamnă fără echivoc atacul terorist comis astăzi în Turcia și este solidar cu poporul turc. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de victime și de familiile acestora. Violența nu poate fi soluția la nicio problemă!” se menționează în postare.

@GuvernulRo unequivocally condamns the terrorist attack carried out today in ???????? and stands in solidarity with Turkish people. Our thoughts and prayers are with the victims and their families. Violence cannot be the solution to any problem!