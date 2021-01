Un al doilea vaccin anti-COVID a fost aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului

Agenția Europeană a Medicamentului a aprobat utilizarea vaccinului anti-COVID produs de compania americană Moderna.

Comisia Europeană, care a semnat un contract de pre-comandă pentru 160 de milioane de doze, urmează să se pronunțe în privința aprobării vacciului Moderna. Această etapă este considerată o formalitate.

„Agenția Europeană a Medicamentului a dat o evaluare pozitivă pentru vaccinul Moderna. Vaccinul este atât sigur, cât și eficient. Următorul pas: vom acorda o autorizare în UE”, a informat Comisia Europeană, pe Twitter. Vaccinul urmează să fie administrat doar persoanelor peste 18 ani.

The European Medicines Agency has given a positive evaluation of the Moderna vaccine.



The vaccine is both safe and effective.



Next step: we will grant a marketing authorisation in the EU https://t.co/weFerQPI4j