Bărbatul care amenința că se aruncă de la etaj cu copilul în brațe a fost convins să renunțe la gestul extrem

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că a fost deja agreat cu consilierii USR PLUS, PNL și PMP ca în bugetul municipalității să fie cuprinși banii necesari pentru blocurile de locuințe sociale...

Dr. Oana Mihăilă va fi propunerea USR PLUS pentru a prelua funcția de ministru al Sănătății, potrivit unor surse din alianță. Vlad Voiculescu spune că, dacă Oana Mihăilă va fi noul ministru al...

Deputatul USR PLUS Iulian Bulai a precizat că USR PLUS nu are opțiunea de a ieși de la guvernare, iar varianta Ludovic Orban-premier ar aduce mai multă stabilitate guvernării. „L-am cunoscut mult mai bine pe...