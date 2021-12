V. Popescu, discuții cu primarii din Capitală și Constanța pentru plata restanțelor la energie termică

Hepta

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut întâlniri cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, și cu primarul Constanței, Vergil Chițac, pentru a găsi soluții pentru rezolvarea problemelor cauzate de restanțele la energie termică.

La întâlnirea dintre ministrul Energiei și primarii Nicușor Dan și Vergil Chițac au participat și prim-ministrul Nicolae Ciucă, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke.

„Primarii celor două municipii au prezentat problemele cu care se confruntă sistemele de producție și distribuție a energiei în sistem centralizat. Ca soluție imediată, pentru a sprijini autoritățile locale, la nivelul Guvernului va fi inițiat un proiect de Hotărâre prin care să fie alocate, în cursul acestui an bugetar, fonduri guvernamentale unităților administrativ-teritoriale, pentru plata restanțelor la energia termică. De această formă de sprijin vor beneficia locuitorii din București, Constanța, precum și din alte localități care se confruntă cu disfuncționalități în livrarea energiei termice”, anunță ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook.

Discuțiile cu privire la acordarea subvenției energiei termice vor continua și în perspectiva definitivării de către Guvern a proiectului bugetului de stat pentru anul 2022.

Pentru eficientizarea sistemelor de termoficare, membrii Guvernului și primarii au discutat despre modalitățile prin care producția și distribuția energiei termice în sistem centralizat vor putea fi preluate în coordonare unitară, în subordinea primăriilor.

De asemenea, au fost discutate și soluții viabile de modernizare și eficientizare a sistemelor de termoficare, prin creșterea accesului primăriilor la fonduri europene alocate prin Fondul de Modernizare.

La rândul său, Nicușor Dan a spus că discuțiile au vizat preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, subvenția pentru termie în această iarnă și problema operatorului de energie Vest Energo (fostul CET Militari).

„Am avut ocazia să le prezint miniștrilor nevoile concrete ale Capitalei în privința termoficării și planurile noastre pentru acest sector. Am explicat cât e de important ca Bucureștiul să primească sprijin guvernamental pentru ca Primăria Generală să îmbunătățească treptat, în parteneriat cu Guvernul, sistemul de producție și furnizare a energiei termice. Răspunsul Guvernului privind subvenția pentru termoficare va veni odată cu bugetul pentru 2022 și am încredere că Bucureștiul va fi ajutat, la fel ca toate marile orașe ale țării care se confruntă cu această problemă. A fost o discuție directă, pe bază de cifre și evoluții concrete și am văzut deschidere din partea miniștrilor cu privire la problemele Capitalei”, a scris Nicușor Dan, pe facebook.

Acesta a reafirmat că prețul pe care bucureștenii îl plătesc pentru termoficare va rămâne deocamdată același, adică 164 de lei pe gigacalorie.

„Ajustarea de preț se va produce doar după o decizie a Consiliului General al Municipiului București, iar discuțiile pe acest subiect continuă”, a mai spus edilul Capitalei.

(sursa: Mediafax)