Un vaccin împotriva malariei prezintă o eficacitate de până la 78% la copii mici

Anul trecut, vaccinul R21/Matrix-M a fost recomandat pentru utilizare de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Noile date obţinute în urma unui studiu de fază 3 efectuat pe copii din Africa au confirmat că vaccinul este eficient şi sigur.



Cercetătorii au imunizat peste 4.800 de copii mici în cadrul unui studiu realizat în Burkina Faso, Kenya, Mali şi Tanzania şi au constatat, în medie, o eficacitate de 78% la copiii cu vârste cuprinse între cinci şi 17 luni, pe parcursul primului an.



Experţii susţin că, până în prezent, niciun alt vaccin nu a prezentat o eficacitate de peste 55% la aceeaşi grupă de vârstă.



Potrivit rezultatelor, publicate în jurnalul ştiinţific The Lancet, o doză de rapel administrată la un an a menţinut eficacitatea în următoarele şase până la 12 luni.



Eficacitatea generală s-a situat între 68% şi 75% în cazul copiilor cu vârsta de cinci până la 36 de luni.



Până în prezent, 25 de milioane de doze au fost produse şi sunt pregătite pentru implementare de către Serum Institute of India (SII) în următoarele trei până la patru luni.



Malaria este principala cauză de deces la copii mici în Africa, fiind înregistrate 600.000 de decese anual.



Două vaccinuri au obţinut şi au finalizat recent testele de pre-calificare ale OMS, iar implementările lor iniţiale vor începe la începutul acestui an.



Profesorul Adrian Hill, cercetător şef în cadrul studiului R21/Matrix-M faza 3 a declarat: "Eficacitatea ridicată şi continuă a acestui nou vaccin în testele efectuate pe teren este foarte încurajatoare şi este în concordanţă cu nivelul ridicat de eficacitate şi excelenta durabilitate observate în cadrul unui studiu mai restrâns, de patru ani, de faza 2b".



Audrey Duncanson, manager în cadrul fundaţiei britanice Wellcome axată pe cercetare în domeniul sanitar a subliniat, la rândul său, că malaria "rămâne un risc uriaş pentru sănătatea globală pentru aproape jumătate din populaţia lumii". Ea a precizat că povara acestei boli, predominant în ţările africane, cauzează "aproximativ 600.000 de decese la copii cu vârsta sub cinci ani".



"Rezultatele acestui recent studiu de fază 3 al vaccinului împotriva malariei R21 prezintă un potenţial uriaş pentru un impact transformator asupra malariei la copii. Acesta este un pas important în direcţia obţinerii unui vaccin foarte eficient, sigur, uşor de accesat şi la preţuri accesibile pentru a proteja copiii de malarie în ţările africane", a spus Duncanson.



Vaccinul are un preţ accesibil, o doză costând între 2 şi 4 dolari, conform DPA/PA Media.



Cel puţin 28 de ţări africane intenţionează să introducă un vaccin recomandat de OMS în cadrul programelor naţionale de imunizare a populaţiei împotriva malariei.



Vaccinul cu adjuvant Matrix-M este fabricat de Novavax AB şi furnizat către SII pentru a fi formulat în produsul farmaceutic final al vaccinului.



Un adjuvant este un ingredient utilizat în unele vaccinuri pentru a spori răspunsul imunitar al organismului.