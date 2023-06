Vânzările de trotinete electrice au crescut cu 10% în ultimul an

Vânzările de trotinete electrice au crescut, în ultimul an, cu aproximativ 10%, în România. În același timp, prețul mediu de vânzare per unitate a scăzut cu cel puțin 10%, în condițiile ieftinirii materiilor prime. Anual, românii cumpără circa 50.000 de trotinete electrice noi, potrivit unei analize evoMAG.

Creșterea din ultimul an a fost generată de ușurința în utilizare a trotinetelor electrice, iar faptul că sunt vehicule verzi, cu costuri de mentenanță și rulare foarte scăzute, dar și că evoMAG are cel mai mare service de trotinete din București, au fost argumente în plus pentru utilizatori.

Ca și în cazul bicicletelor, trotinetele înlocuiesc mașinile, într-un oraș aglomerat, și contribuie la reducerea costurilor lunare alocate transportului.

„În mod particular, în București, cererea de trotinete electrice este mai mare pe măsură ce Capitala devine un oraș în care parcarea mașinii personale într-un loc de proximitate este tot mai dificilă, iar costurile de parcare au crescut accelerat. De aceea, trotinetele devin mijloace de transport foarte convenabile, utile și rapide. În prezent, Capitala este cea mai mare piață de vânzare a vehiculelor electrice pentru evoMAG, reprezentând 40% din totalul categoriei”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG.

Vânzările de biciclete și scutere electrice au înregistrat, în ultimul an, o creștere similară trotinetelor. Tendința de creștere a categoriei de electrice va fi susținută pe termen mediu și lung, în condițiile în care lumea devine mai conștientă de emisiile de gaze cu efect de seră și de poluarea mediului, alături de beneficiile de eficientizare a transportului.

Anul acesta, vânzările de vehicule electrice vor reprezenta circa 10% din cifra de afaceri totală a evoMAG.

La nivel de piață, retailerul se așteaptă la stagnarea segmentului de trotinete electrice, care este sezonier, iar vremea schimbătoare din acest an a încetinit ritmul de creștere a vânzărilor. „Deși trebuia să înceapă de circa 2 luni, fereastra de vânzări accelerate de trotinete electrice, care coincide perioadei cu temperaturi calde din an, abia s-a deschis. Ne așteptăm, astfel, ca piața să stagneze în 2023”, mai spune Mihai Pătrașcu.

Cele mai cumpărate branduri de trotinete electrice: Xiaomi, ZERO, Kugoo și Speedxman.

În prezent, evoMAG listează toată gama de produse din această categorie, astfel că oferă trotinete electrice cu prețuri de la 1.400 de lei, până la 14.000 de lei. Cele mai cumpărate trotinete sunt Xiaomi, datorită expunerii foarte mari a producatorului, ZERO, care oferă produse calitative cu specificații care se pliază pe cererea pieței locale și acoperă toate nivelele de categorie, de la începători la extrem, Kugoo, care oferă fiabilitate la preț accesibil, Speedxman și MOBIX, datorită aplicabilităților nevoilor urbane.

Atunci când aleg un model de trotinetă electrică, utilizatorii au în vedere: brandul, greutatea vehiculului, autonomia, viteza maximă si posibilitatea de service a vehiculului.

