17 noiembrie - Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie

Al cincilea raport lansat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) asupra siguranţei rutiere - ''Global status report on road safety 2023'' - detaliază amploarea deceselor din traficul rutier la nivel mondial şi progresul în avansarea legilor, strategiilor şi acţiunilor de reducere a acestora în întreaga lume. Raportul oferă o privire de ansamblu asupra progresului dintre 2010 şi 2021 şi stabileşte o linie de referinţă pentru ţinta Deceniului de acţiune al Naţiunilor Unite pentru Siguranţa Rutieră 2021-2030 de reducere la jumătate a deceselor şi accidentărilor din traficul rutier până în 2030, notează https://www.who.int/.



Potrivit ''Global status report on road safety 2023'', numărul deceselor din traficul rutier a scăzut uşor la 1,19 milioane pe an, iar eforturile de îmbunătăţire a siguranţei rutiere au avut un impact. Cu toate acestea, preţul plătit pentru mobilitate rămâne mult prea mare şi sunt necesare acţiuni urgente pentru a se atinge obiectivul de reducere la jumătate a deceselor şi accidentărilor din traficul rutier până în 2030.

De la adoptarea Zilei mondiale de comemorare a victimelor traficului rutier (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims - WDR), în conformitate cu Rezoluţia 60/5 a Adunării Generale, la 26 octombrie 2005, marcarea acestui eveniment s-a extins într-un număr tot mai mare de ţări de pe fiecare continent. Ziua a devenit un instrument important în eforturile globale de reducere a victimelor rutiere, oferind o oportunitate de a atrage atenţia asupra amplorii devastării emoţionale şi economice cauzate de accidentele rutiere.



În septembrie 2020, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluţia A/RES/74/299 "Îmbunătăţirea siguranţei rutiere la nivel mondial", proclamând Deceniul de acţiune pentru siguranţa rutieră 2021-2030, cu obiectivele amintite. OMS şi comisiile regionale ONU, în cooperare cu alţi parteneri din Colaborarea ONU pentru Siguranţa Rutieră, au elaborat un Plan Global pentru Deceniul de Acţiune. De asemenea, pentru a evidenţia situaţia copiilor pe drumurile lumii şi pentru a genera acţiuni pentru a le asigura mai bine siguranţa, ONU organizează Săptămâna Globală a Securităţii Rutiere, în luna mai.



Ca în fiecare an, obiectivele WDR 2024 sunt, potrivit https://worlddayofremembrance.org/, să ofere victimelor traficului rutier şi familiilor acestora o platformă pentru: a nu uita persoanele ucise sau rănite grav pe drumuri; a recunoaşte munca crucială a serviciilor de urgenţă; a atrage atenţia asupra răspunsului legal, în general, banal la decesele şi rănirile cauzate de accidentele rutiere şi a pleda pentru un răspuns adecvat; a promova un sprijin mai bun pentru victimele traficului rutier şi familiile victimelor şi acţiuni bazate pe dovezi pentru a prevenirea altor decese şi accidentări în traficul rutier.



În fiecare an, alte milioane de victime rutiere se adaugă la bilanţul actual de peste 50 de milioane de morţi şi sute de milioane de răniţi de la primul deces rutier înregistrat. Este o pandemie reală, care afectează, în primul rând, persoanele vulnerabile şi tinerii, şi care are un impact economic devastator pentru ţări, comunităţi şi familii, notează sursa citată.

AGERPRES