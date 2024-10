Un veteran al Armatei Române a împlinit 103 ani: La 5 mai 1944, când s-a spart frontul, am fost luat prizonier la Sevastopol, unde am stat până în anul 1948.

"La mulți ani domnului lt. col. (rtr.) Petre Cristache, veteran de război, la împlinirea venerabilei vârste de 103 ani!", transmite Ministerul Apărării.

Pentru faptele de vitejie de pe câmpul de luptă domnul Cristache a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial, 1941-1945”.

„La vârsta de 18 ani am fost încadrat la Arsenalul Armatei în București, unde am stat 2 ani. Când am împlinit 20 de ani am fost încorporat în armată, la Ploiești. După 2 luni de instrucție am fost repartizat la Batalionul 15 Vânători de Munte din Deva. Acolo ne-au selectat și ne-au trimis la Școala de Cadre, unde am primit gradul de sergent. Am fost pregătiți în cadrul Companiei de instrucție și marș.

Am participat pe Frontul de Est începând cu data de 27 iulie 1943, luând parte la luptele din Crimeea și Odessa. Eram încadrat pe funcția de pușcaș la Compania a 3-a. La 5 mai 1944, când s-a spart frontul, am fost luat prizonier la Sevastopol, unde am stat până în anul 1948. Aici am dus o viață foarte grea. Eram puși zilnic să tragem căruțe pline cu piatră și materiale folosite în construcții și, ulterior, am fost trimis la un lagăr din Kiev. Aici, pentru că știam rusește, am fost pus comandant de pluton prizonieri. Am fost eliberat la 26 martie 1948 și am plecat spre casă. Eram așa de murdar că îmi era frică să merg prin București, ca nu cumva să mă ia poliția, arătam ca un cerșetor”, ne-a povestit veteranul de război.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹