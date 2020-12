VIDEO. Activistul de mediu Daniel Bodnar, atacat cu pietre de hoții de lemne

Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost atacat cu pietre de hoții de lemne, în comuna Mălini, județul Suceava, în seara zilei de miercuri, 9 decembrie, în timp ce urmărea un transport de lemne. Momentul a fost transmis în direct, pe pagina sa de Facebook.



Filmul evenimentelor



Daniel Bodnar a sunat la 112 pentru că avea suspiciuni că remorca era supraîncărcată, însă până să vină polișiștii la fața locului, camionul a ajuns în curtea firmei.



Activistul a rămas la poarta firmei, unde cinci angajați au început să arunce cu pietre spre mașian sa. Mai mult pietre au lovit mașina în care se afla Daniel Bodnar. Una dintre pietre a spart geamul mașinii, iar mai multe cioburi l-au tăiat pe față.



„Sunați la 112, să vină Poliția, sunt la Mălini, la gater. Sunați și voi la 112, vă rog. Au spart geamul de la mașină. Ai de mine! Sun și eu la 112. De câte ori am cerut ajutor și la București? Sunați voi la 112. Ăștia sunt ultimii criminali. Asta este Poliția Română. Când suni, degeaba. Oameni buni, mie nu-mi este frică de ei, dar vă spun sincer nu mai pot. Sunt tot spart, și parbriz și tot. Nenorociți ce sunt (...) Nu sunt lacrimi de frică, sunt lacrimi de furie. Eu i-aș pedepsi, dar autoritățile m-ar nenoroci tot pe mine. Am trimis atât de multe sesizări. Totul este în zadar. Ce mai putem face pentru România și nu am făcut noi? Noi, niște oameni simpli. Ce fac pentru țara asta este sfânt. (...) Nu este nevoie să curgă sânge, dacă autoritățile ar face mai mult. Am fost ferm convins să putem colabora, dar nu se mai poate. Autorități, treziți-vă! Domnule Vela, uitați-vă pe e-mail, la cabinet, să vedeți sesizările. V-am rugat să trimiteți Corpul de Control.”, a spus Daniel Bodnar, imediat după atac.





Activistul a mers, ulterior, la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale, unde, însă, nu a fost văzute de niciun medic. În cele din urmă, acesta s-a îndreptat spre Cluj.



„Vă mulțumesc că sunteți alături de noi! Sunt bine! Mulțumesc lui Dumnezeu că pot să văd chiar dacă ochii mei au fost plini de cioburi de sticlă. Este o minune faptul că pot să mai văd! Am așteptat până acum la Spitalul Județean de Urgențe la Suceava, dar încă nu am reușit să fiu vpzut de vreun medic. Am decis să plec spre Cluj împreună cu Dani pentru a beneficia de investigațiile medicale necesare!”, a scris Daniel Bodnar pe contul său de Facebook.



Activistul a fost atacat în mai multe rânduri



Nu este prima dată când Daniel Bodnar se confruntă cu violențele hoților de lemne. În urmă cu câteva săptămâni, mașina i-a fost vandalizată în curtea casei.



De asemenea, în urmă cu câteva zile, o mașină a încercat să-l scoată de pe șosea. Polițiștii ajunși la fața locului au tratat incidentul respectiv ca pe un simplu accident rutier.

Cu altă ocazia, o mașină a intrat în mașina în care se afla Daniel Bodnar, în timp ce urmărea un transport de lemne.