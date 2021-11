VIDEO Arafat: Este o descreştere clară a cazurilor de COVID în ultima săptămână

Lucian Alecu Raed Arafat Raed Arafat

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU)a declarat vineri că în ultima săptămână a avut loc o descreştere clară a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, însă la terapie intensivă această descreştere nu este atât de evidentă.

"În ultima săptămână, în 5 noiembrie, am avut 8.268 de cazuri, astăzi avem 4.844 de cazuri, deci cert este o descreştere clară a cazurilor pozitivate în ultima săptămână. La polul pacienţilor de terapie intensivă, în 5 noiembrie am avut 1.877, acum avem 1.733 - descreşterea nu este atât de evidentă ca şi descreşterea cazurilor în general. Noi am zis că terapia intensivă în continuare va avea impactul mai prelungit şi încă va avea o perioadă de latenţă de cel puţin 2-3 săptămâni până vom vedea şi acolo o descreştere semnificativă", a spus Arafat la o conferinţă de presă.



El a mai precizat că sunt în continuare multe decese, chiar dacă se înregistrează o scădere, dar cu cât sunt mai mulţi pacienţi ajung la terapie intensivă, cu atât numărul deceselor va rămâne semnificativ.