VIDEO Cîţu: Ministerul Sănătăţii să se uite care sunt soluţiile pentru ca tragedii precum cea de la Constanţa să nu se repete

Premierul Florin Cîţu a declarat că este important în acest moment ca Ministerul Sănătăţii "să se uite exact care sunt soluţiile" pe termen scurt, imediat, astfel ca tragedii precum cea petrecută vineri în urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa să nu se mai repete.



"În primul rând vreau să transmit condoleanţe familiilor îndoliate după tragedia de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. Am ţinut în permanenţă legătura cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Sănătăţii, cu autorităţile, pentru a mă asigura că pacienţii sunt transferaţi la spitalele din zonă. Este de neacceptat să se întâmple aceste lucruri, o astfel de tragedie în spitalele din România şi este o realitate pe care, începând din acest an, încercăm să o modificăm după 20-30 de ani de zile în care nu s-a făcut aproape nimic pentru sistemul de sănătate din România. În ceea ce priveşte cazul incendiului, nu mă voi pronunţa în acest moment, aşteptăm informaţiile şi vom vedea exact ce s-a întâmplat. Aşa cum am cerut Ministerului Sănătăţii, în urmă cu câteva luni, să pregătească valul 4, am cerut acea anchetă pentru a vedea cum a fost pregătit valul 4, în acest moment este important ca Ministerul Sănătăţii să se uite exact care sunt soluţiile pe termen scurt, imediat, ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple", a anuntat Florin Cîţu, vineri, la Palatul Victoria.

Premierul a mai spus că, în această perioadă, există o presiune pe sistemul de sănătate pe termen scurt.



"Aşteptăm măsurile ca această presiune să fie redusă", a completat el.



Cîţu a precizat că, în acelaşi timp, a solicitat specialiştilor în domeniu un răspuns la întrebarea dacă această tragedie putea fi evitată.