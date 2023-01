Virgil Popescu: România este interesată să activeze în cadrul The World Green Economy Organization

"Astăzi am avut o întâlnire de lucru cu AbdulRahim Sultan, directorul general al The World Green Economy Organization (WGEO). În urma discuţiilor am transmis că România este interesată să activeze în cadrul acestei organizaţii pentru a accelera procesul ţării noastre de trecere la o economie verde şi sustenabilă", a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.



El a subliniat că a fost adoptată deja Strategia naţională privind economia circulară, iar modernizarea şi inovarea modului în care producem şi consumăm energia în economie reprezintă o preocupare actuală şi necesară.



"WGEO sprijină acţiunile globale de aplicare a unui model de dezvoltare ecologic, cu emisii reduse de carbon. Şi în România vrem să avem o economie dezvoltată şi, totodată, verde", a punctat Virgil Popescu.