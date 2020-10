Vlad Voiculescu dă asigurări că persoanele adulte cu handicap vor beneficia în continuare de stimulentul financiar oferit de Primăria Capitalei

Lucian Alecu

Consilierul municipal ales, Vlad Voiculescu, susținut de USR PLUS pentru funcția de viceprimar, a oferit asigurări că persoanele adulte cu handicap vor beneficia în continuare de stimulentul financiar oferit de Primăria Capitalei.

„Ca viceprimar responsabil pentru domeniul social, după votul colegilor consilieri, îi asigur pe toţi cei înscrişi în program că vor primi ajutorul promis după ce ne vom prelua mandatul. Cred că am fost cu toţii cât se poate de clari în campanie în legătură cu asta. Îi rog de asemenea pe cei din Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) să transmită acest mesaj clar tuturor celor afectaţi", a scris Voiculescu, marţi, pe Facebook.

De asemenea, acesta a afirmat că Gabriela Firea și PSD nu au alocat fondurile necesare pentru aceste ajutoare financiare.

„Mă așteptam și totuși speram ca Firea și PSD să nu coboare din nou atât de jos. La fel cum cei mai aprigi dictatori își folosesc cetățenii, chiar pe cei mai vulnerabili, ca scut, administrația Firea a ales să lovească în adulții cu handicap din București pentru o răzbunare politică: vor să facă să pară că noi am fi oprit plățile și să capitalizese pe asta pentru alegerile parlamentare! (…) În prag de iarnă lasă oameni în situații vulnerabile fără bani doar ca bieții oameni să creadă că noi - care nu am preluat încă mandatele - am fi făcut asta.”, a mai scris Vlad Voiculescu.

Asigurările vin în contextul în care Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a anunţat marţi dimineaţa că, în această lună, plata stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap va fi amânată, urmând să fie făcută la o dată ulterioară, care va fi comunicată de îndată ce DGASMB va dispune de fondurile necesare.