Vlad Voiculescu: Nu există un conflict între mine și premierul Cîțu

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, scrie pe pagina sa de socializare că nu există un conflict între el și Florin Cîțu, după ce premierul a anunțat că a trimis Corpul de control la MS pentru a face verificări cu privire la existența avizelor necesare publicării unei raportări defalcate a datelor referitoare la pandemie.

„Vorbim de date privind pandemia, defalcate pe județe, și pe centre de vaccinare. Pentru a lămuri rapid poziția mea, iată mai jos ideile principale: Transparența deranjează. Premierul a fost interpelat pe acest subiect de o instituție a statului și a solicitat, procedural, Corpului de Control să verifice dacă nemulțumirea este justificată. Vreau să subliniez că aș fi făcut la fel: nu există nici un conflict între mine și premierul Florin Cîțu”, scrie Vlad Voiculescu.

Ministrul Sănătății mai spune că „transparență nu este negociabilă”.

„Am deschis ușa cabinetului de ministru și am permis accesul unui cameraman la aproape orice întâlnire în fiecare zi a mandatului din 2016. Am cerut transparență atunci când eram în societatea civilă și, mai apoi, din opoziție. Am cerut transparență atunci când guvernul ne mințea că nu lipsesc medicamente pentru bolnavii de cancer ori pentru victimele de la . Am cerut transparență atunci când se ascundeau achiziții de miliarde. Nu o să mă opresc acum. Pentru asta am intrat în politică”, a adaugat Voiculescu.

Ministrul cere să i se aducă la cunoștiință sursa sesizării: „În spiritul transparenței, aștept să aflu și eu pe cine am supărat și, mai ales, de ce”, a încheiat, Voiculescu.

Ministerul Sănătăţii a făcut publice, joi seară, în premieră, date referitoare la pandemie defalcat pe judeţe. De exemplu, s-a prezentat numărul de teste realizate în fiecare judeţ, rata de pozitivare, numărul persoanelor spitalizate, cel al vindecaţilor şi cel al celor care s-au reinfectat.

În urma datelor transmise, s-a constat că în primele trei zile din luna martie, în judeţul Vrancea s-a făcut cel mai mic număr de teste, respectiv 20 în total, în timp ce în judeţul Timiş s-au făcut 4.962 de teste.

A doua zi, DSP Vrancea a transmis că datele nu sunt corecte.