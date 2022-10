Vouchere pentru alimente, anulate! Capcana în care au picat mulţi români

Oamenii au primit vouchere sociale pentru alimente oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru România" pentru a cumpăra produse alimentare și mese calde, iar unii beneficiari au achitat cu ele detergenţi ori mâncare pentru animale, potrivit bzi.ro.

Informaţia a ajuns şi la autoritatea emitentă a cardurilor pe care erau încărcate o dată la două luni cei 250 de lei, iar dispozitivele de plată au fost blocate.

"Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la Stat, nu cumpăraţi nimic, decât alimente pentru oameni, nu cumpăraţi hrană pentru animale, pentru că vi se vor bloca cardurile şi ajutorul este anulat!

Nu cumpăraţi şerveţele, hârtie igienică, detergenţi etc., chiar dacă magazinul vă spune că e ok! Noi am pierdut dreptul pentru că am cumpărat 2 cutii hrană pentru căţel, la casa de marcat ni s-a spus că este ok, dar după, ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de aceşti bănuţi pe motiv că sunt destinaţi strict pentru hrana oamenilor!

Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grijă!", este unul dintre sutele de mesaje ale românilor care s-au trezit că au voucherele pentru alimente blocate.

Cine poate beneficia de vouchere pentru alimente de 250 lei

Categoriile eligibile sunt următoarele:

a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei;

d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei;

e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

f) Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cât timp poți să faci cumpărături cu voucherele de alimente

Vouchere alimente 2022. Banii de pe tichetele sociale pentru alimente au o anumită perioadă de timp în care pot fi folosiți.

”Sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor”, informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Astfel, banii de pe tichetele sociale trebuie utilizați în cel mult un an de zile de când sunt disponibili pe voucherele de alimente", arată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Românii pot pierde tichetele sociale

Lista beneficiarilor de vouchere sociale pentru alimente este actualizată de Ministerul Muncii pe baza criteriilor de eligibilitate referitoare la venitul maxim lunar.

Există mai multe criterii pe baza cărora românii care primesc acum voucherele pentru alimente în valoare de 250 de lei pot fi excluși din program, spune Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Listele beneficiarilor sunt actualizate lunar de Ministerul Muncii, iar aceste liste pot suferi modificări de la lună la lună.

Unde te poţi adresa, dacă nu ai primit voucherele pentru alimente

Persoanele care nu au primit tichetele sociale pentru alimente se pot adresa fie Ministerului Muncii, fie Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în funcţie de problema pe care o au.

"Dacă sunt persoane care nu sunt sigure că se află pe lista beneficiarilor eligibili, menționăm că întrebările referitoare la acest aspect trebuie adresate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Cât despre informațiile referitoare la cardurile care nu au putut fi livrate, acestea pot fi solicitate Poștei Române", informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ce poţi să cumperi din cei 250 de lei, banii de pe voucherele de alimente

Ulei, făină, zahăr, legume, carne şi lactate - cam asta se poate cumpăra pe tichetele sociale pe care pensionarii le-au primit de la stat.

Un experiment realizat în acest sens arată cu ce puteţi umple coşul pentru a vă încadra în suma de 250 de lei, potrivit dcnews.ro.

În acest an, voucherele de alimente se mai acordă de trei ori.

Sursa: Antena3.ro