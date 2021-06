Zi liberă celor care se vaccinează. Camera Deputaților a adoptat proiectul

Proiectul de încurajare a vaccinării prin acordarea unei zile libere persoanelor care se vaccinează, respectiv părinților care își însoțesc copilul la vaccinare a fost adoptat, marți, de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, anunță USR PLUS.

În ciuda votului negativ de la Senat, Guvernul a susținut măsurile propuse, parlamentarii fiind convinși că proiectul inițiat de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar „u este doar despre zile libere acordate, ci despre vaccinare ca ultim instrument de a învinge pandemia”.

„Rezultatele campaniei de vaccinare din ultimele zile arată, o dată în plus, cât de necesară este aplicarea cât mai rapidă a măsurii propuse și USR PLUS își exprimă speranța că legea va fi promulgată în cât mai scurt timp”, transmite USR PLUS.

Ziua liberă va fi acordată angajaților de la stat și de la privat, elevilor, studenților și militarilor care se vaccinează, precum și părinților care își însoțesc copilul la vaccinare pe baza adeverinței de vaccinare

„Este momentul ca întreaga clasă politică să pună umărul la sprijinirea campaniei de vaccinare. Doar așa va crește numărul celor protejați în fața bolii și vom învinge pandemia, doar așa vom putea reveni la normalitate”, adaugă sursa citată.

