Adrian Năstase, despre decăderea Parlamentului: „Unii parlamentari încearcă să ofere circ dacă nu pot oferi soluții”

„Remarc cu tristete faptul că, in ultimii ani, dezbaterea se mută, adeseori, din parlament inapoi in strada iar conduita unor parlamentari a devenit penibilă, uneori chiar grobiană. Utilizarea unor expresii jignitoare, incapacitatea de a-l asculta pe cel care vorbeste la tribună, utilizarea agresivă a telefoanelor mobile pentru a filma in incintă, tăvălitul pe jos, zbierete, agresarea fizica a unor parlamentari/ministri in clădirea parlamentului au inceput să ducă la pierderea respectului pentru parlament si pentru parlamentari. Probabil că unii parlamentari incearcă să ofere circ dacă nu pot oferi solutii”, scrie Adrian Năstase pe blogul său.

„Sigur, unii consideră că o anumită ținută nu contează, că pot veni imbrăcați oricum. Le sugerez să urmărească transmisiile din parlamentul britanic pentru a vedea cum sunt imbrăcati parlamentarii acolo. Sau să asculte modul de adresare intre acestia, de la tribună.

Probabil că intr-o societate in care infractorii ii agresează pe politisti pe stradă, in care violenta domestica atinge cote tot mai inalte, in care elevii si elevele se bat in parte este greu să vorbim despre o „Românie educată”. Iar pretul pe care il plătim (si il vom plăti si mai scump) va fi incapacitatea de a adopta decizii si legi bune, bazate pe dialog politic, responsabilitate si profesionalism”, mai punctează Năstase.