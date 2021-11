„Alba-neagra” cu numele șefului Executivului. Uite rocada, nu e rocada. PSD: Exclus un premier PNL pentru trei ani

Nicio zi nu seamănă cu alta, atunci când PSD și PNL negociază formarea noului guvern de Coaliție. Dacă luni seară între Marcel Ciolacu și Florin Cîțu ar fi existat o înțelegere de compromis, care viza o rocadă în funcția de prim-ministru, ieri, lucrurile s-au schimbat. Liberalii au intrat, aseară, într-o nouă ședință, convocată de mai mulți membri din conducerea partidului, care nu concep ca Marcel Ciolacu să fie primul care să conducă Guvernul, nici cu varianta rotației nu sunt de acord, fiind de părere că Guvernul trebuie format exclusiv în jurul PNL. Scenariu pe care însă social-democrații îl exclud cu desăvârșire. Oficial, liberalii spun că mai trebuie negociat programul de guvernare, în timp ce în spatele ușilor închise se duce un adevărat război intern pentru numele pe care PNL să-l agreeze pentru funcția de premier.

PSD are deja o decizie adoptată în forurile statutare, potrivit căreia varianta acceptată este preluarea, prin rotație, a funcției de prim-ministru: un an și jumătate de la PSD, un an și jumătate de la PNL, astfel încât să fie acoperită, echitabil, perioada până la alegerile parlamentare din 2024. „Eu cred că suntem deja întârziați. Ar trebui să propunem un premier cât mai repede. Acum, în interiorul PSD, avem această decizie că se poate merge prin rotație. Așteptăm și de la PNL o decizie, după care intrăm în negocieri și hotărâm care partid va da prima dată premierul. Însă eu cred că ponderile parlamentare contează cel mai mult”, a declarat, ieri, liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Însă la fel de cert este și faptul că dacă PNL va da acest premier, acesta nu poate fi Florin Cîțu, De asemenea, PSD nu este de acord cu un premier liberal, nici măcar în persoana lui Nicolae Ciucă, învestit pentru următorii trei ani.

Liberalii, în ședință

Problema se complică însă la PNL, care aseară s-a întrunit din nou în forurile statutare, la închiderea ediției ședința aflându-se în plină desfășurare. Asta, în condițiile în care, conform unor surse politice, luni seară, președintele PNL, Florin Cîțu, ar fi avut o convorbire telefonică cu președintele României, Klaus Iohannis, acesta din urmă transmițându-i că nu acceptă mai multe variante de premier, ca propuneri, ci că vrea ca PSD, PNL și UDMR să vină la consultările de la Palatul Cotroceni cu un singur nume, capabil să întrunească o majoritate stabilă. Florin Cîțu i-ar fi transmis, la rândul său, președintelui că PNL ar trebui să-l propună chiar pe el pentru această funcție, însă că este conștient că PSD nu va accepta o asemenea variantă. Astfel încât singura soluție viabilă ar fi ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, să fie propunerea de premier.

În spatele acestei soluții propuse de Cîțu ar fi, potrivit acelorași surse, temerea liderului PNL ca, în cazul în care Nicolae Ciucă (cel pe care Iohannis l-ar prefera) ar deveni premier, ar putea să piardă controlul asupra partidului.

Cîțu: Nicolae Ciucă era o variantă pentru un Cabinet minoritar

Tensiunile au apărut însă chiar în interiorul PNL. Unii liberali nu agreează deloc un guvern alături de PSD, însă ar accepta un astfel de compromis dacă premierul este exclusiv de la PNL. Iar în discuțiile informale au fost vehiculate chiar câteva nume cu care liberalii să meargă la negocierile cu PSD. Acestea sunt doi dintre prim-vicepreședinții formațiunii, Rareș Bogdan și Lucian Bode, secretarul general Dan Vîlceanu sau chiar preferatul lui Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă.

Faptul că discuțiile sunt reale este întărit și de o declarație făcută de Florin Cîțu chiar ieri: „Varianta Nicolae Ciucă premier a fost valabilă doar când am vorbit despre un guvern minoritar PNL-UDMR, variantă care nu a întrunit numărul necesar de voturi, pentru a putea fi prezentată în plenul Parlamentului”.

44 de zile fără un Guvern cu puteri depline

Astăzi, se împlinesc 44 de zile de la momentul în care Executivul minoritar PNL-UDMR, din care a plecat USR, a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și votată de AUR și de progresiști. De mai bine de șase săptămâni, România nu are un Guvern cu puteri depline, după ce încercarea celor de la USR, prin Dacian Cioloș, de a trece un Cabinet prin Parlament a eșuat lamentabil.

Reamintim că, după această încercare, președintele României, Klaus Iohannis, l-a desemnat pe ministrul interimar al Apărării, Nicolae Ciucă, să formeze un guvern PNL-UDMR, însă, după ce a constatat că această formulă nu este sprijinită nici de USR, nici de PSD, Ciucă și-a depus mandatul. Deși există informații conform cărora Nicolae Ciucă ar putea fi agreat de social-democrați, liberalii nu mai sunt de acord cu această variantă.

După mai bine de două săptămâni de când au fost demarate negocierile PNL-PSD, lucrurile par la fel de incerte ca la început. Iar această ambiguitate este menținută și de președintele PNL, Florin Cîțu, care a precizat că este inadmisibil ca alte partide să impună formațiunii pe care o conduce, pe cine să propună ca prim-ministru. „Noi nu spunem celor de la PSD pe cine să susţină. În PNL, noi facem propunerile şi când vom veni cu o propunere de premier, o vom spune public”, a precizat acesta. În fapt însă, liberalii ar avea și ei o condiție, în cazul în care premierul va fi totuși de la PSD, anume să nu fie nici Marcel Ciolacu, nici Sorin Grindeanu.