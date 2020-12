Alexandru Rafila, după exit-poll: Am reușit să convingem majoritatea cetățenilor din România că PSD are soluții

Alexandru Rafila, care a deschis lista PSD București pentru Camera Deputaților, a declarat, după aflarea exit-poll-ului de la ora 21:00, că PSD a reușit să convingă majoritatea electoratului că are soluții și că vrea să facă un alt fel de politică.

„PSD a câştigat aceste alegeri, rezultatul din sondaje cu siguranţă va fi confirmat la numărătoarea voturilor şi opinia mea este că această diferenţă se va consolida. Este un lucru extrem de important că am reuşit să convingem majoritatea cetăţenilor din România că PSD are soluţii, că PSD doreşte să facă o altă politică în România, politica responsabilităţii, a profesionalismului şi care nu are loc de festivism şi de demagogie. Ceea ce vrem imediat, cât mai repede după încheierea numărătorii voturilor, este ca această ţară să aibă un guvern stabil, care să poată să ofere soluţii în situaţii de criză majoră în domeniul sanitar, că aceste soluţii pentru domeniul sanitar să ofere premise pentru redresarea economică şi pentru funcţionarea societăţii româneşti", a precizat Rafila, la sediul central al PSD.

De asemenea, Rafila a menționat că a fost o campanie electorală extrem de polarizată, iar acest lucru „poate că nu amobilizat suficient electoratul”.

„Am încercat să ne adaptăm şi putem să venim cu soluţii concrete, cu oameni specializaţi pentru fiecare dintre domeniile de care România are nevoie pentru a depăşi această situaţie dificilă. Mulţumesc tuturor colegilor din PSD pentru sprijin şi vă asigur că ceea ce am spus atunci când am făcut pasul în politică, că voi fi totdeauna sincer, cu dumneavoastră şi cu colegii mei, rămâne valabil", a mai afirmat acesta.

După aflarea rezultatelor exit-poll-ului CURS-Avangarde, de la ora 21:00, Ciolacu a afirmat că Alexandru Rafila este o posibilă variantă de premier, alături de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dâncu.