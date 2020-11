Alina Gorghiu nu mai are acces la pagina sa de Facebook: Nu mi se pare întâmplător

Senatorul liberal Alina Gorghiu acuză, într-o postare pe Instagram, că pagina sa de Facebook i-a fost furată: „Nu mi se pare întâmplător”.

„Ăsta este adevărul. Mi-au furat pagina de Facebook. Sâmbătă dimineața am constatat că cineva rulează un live pe Facebook-ul meu care nu are nicio legătură cu mine, după care nu am mai avut acces la pagină”, scrie pe Instagram Alina Gorgiu.

Ea precizează că membrii echipei online încearcă se recupereze pagina de Facebook.

„Nu mi se pare întâmplător că pagina mea de Facebook să fie hacked cu două săptămâni înainte de finalul campaniei, în condițiile în care este o campanie atipică, iar toată comunicarea se face pe Facebook”, conchide senatorul liberal.