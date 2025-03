Allen Coliban sugerează retragerea Elenei Lasconi din cursa prezidențială

Primarul Brașovului afirmă că președinta USR „a ajuns de la 19% la sub 10% în doar 3 luni", considerând că revenirea la un scor de 20% ar fi „un adevărat miracol".

Coliban menționează că Brașovul a fost unul dintre cele cinci județe unde Lasconi a câștigat în primul tur, dar „mesajele pe care ni le transmiteți acum sunt în număr foarte mare în ideea retragerii candidaturii ei".

„Au fost voci, nu doar a mea, care să îi arate cifrele și realitatea, de la o parte din județele în care Elena a obținut multe voturi. Au fost însă și foarte multe tăceri, unele din respect pentru efortul ei și din solidaritate față de nedreptatea care i s-a făcut, multe dintre tăceri pe motiv de resentimente față de Nicușor Dan, iar altele, poate, din calculul cinic că o performanță slabă va duce la (încă) o schimbare de leadership. Îmi este greu să îi înțeleg pe acești colegi și sunt curios cât de mult ascultă ei din ce le transmit susținătorii USR din jurul lor. Cât de mult sunt capabili să argumenteze public de ce retorica e mai puternică și mai convingătoare decât sau decât Trist este că, în cazul unui rezultat slab, nu ei, ci tot Elena va plăti oalele sparte, iar USR va trebui să renască din cenușă, cu stigmatul vinovăției pentru eșecul reformiștilor”, scrie Coliban.

El avertizează că situația actuală ar putea duce la un dezastru electoral similar cu cel din 2000, când CDR a dispărut politic din cauza lipsei unui candidat comun, iar turul doi s-a disputat între Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor.

Președinta USR Elena Lasconi își va depune candidatura la ora 15:00, la sediul Biroului Electoral Central. Alături de Elena Lasconi vor fi parlamentari, membri USR și voluntari. Lasconi spune că are peste 300.000 de semnături.

Lasconi, replică pentru Coliban: Este regretabil că există și astfel de păreri

În loc să stăm să ne plângem de milă, ar trebui să ne suflecăm mânecile și să muncim împreună. Asta este părerea mea, a spus Elena Lasconi, în replică pentru postarea lui Allen Coliban, care îi cere să se retragă din cursa prezidențială.

„Eu asta am făcut toată viața mea, am avut curajul să mă ridic de fiecare dată când am fost îngenuncheată de greutățile din viața mea și este foarte adevărat că eu și Nicuşor împărtășim același valori, dar ne diferențează foarte mult experiența de viață”, a continuat Elena Lasconi, joi, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Lidera USR a mai spus, de asemenea, că voturile nu sunt o marfă: „Nu vă mai uitați la ele ca la o marfă, pentru că dacă s-a retras Georgescu, asta nu înseamnă că toate voturile care s-au dus la el se vor duce automat la Simion sau la nu știu cine”.

Întrebată dacă este de părere că ar putea ca unele voturi care, în mod obișnuit ar fi mers către Călin Georgescu, să se ducă către ea, Elena Lasconi a spus că „trebuie să faci campanie în stradă, să privești oamenii ochi în ochi și natural voturile se vor duce înspre un candidat sau altul. Eu asta voi face, voi vorbi cu oameni în continuare. Nimeni nu mi-a dat nicio șansă nici anul trecut”.

„Este regretabil că există și astfel de păreri, mai ales într-o campanie electorală, când din punctul meu de vedere ar trebui să fie o anumită disciplină, așa cum se întâmplă și în celelalte partide. Și când spun disciplină, nu înseamnă armată, înseamnă respect față de vot”, a precizat, de asemenea, Lasconi.

Întrebată cum explică ce se întâmplă, referitor la cei care îi sugerează să se retragă din campania electorală, ea spune că „este o frică și oricum să știți că din rezultatele chiar a ultimului sondaj se duc foarte puține voturi dacă eu m-aș retrage către Nicușor Dan. Adică nici 20% nu se va duce înspre Nicușor Dan, pentru că eu am fost votată de oameni care nu l-au votat niciodată pe Nicușor”.

„Elena Lasconi merită respectul nostru pentru curajul de a-și fi asumat conducerea partidului și candidatura la Președinția României, într-un moment de criză, în care USR căzuse la 8%. Merită recunoștința noastră pentru felul în care a reușit să ne unească și să tragem toți pentru scorul istoric de la Prezidențiale, scor care a dus, în premieră, candidatul USR în turul al doilea. Dar, parafrazând-o, acum nu ar trebui să fie vorba despre un om, ci despre România”, a scris Allen Coliban, pe Facebook, vineri dimineață.

Elena Lasconi își depune candidatura la alegerile prezidențiale joi, la ora 15:00. Ea a spus că indiferent ce se va întâmpla în partid până atunci, va merge mai departe cu planul de a-și depune candidatura.

(sursa: Mediafax)