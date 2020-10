Ana Birchall nu va mai candida pentru un nou mandat în Camera Deputaților

Hepta

Ana Birchall a anunțat, vineri dimineață, printr-un mesaj pe contul ei de Facebook, că nu va mai candida pentru un nou mandat în Camera Deputaților.



„Am decis să nu mai candidez pentru un nou mandat în Camera Deputaților. Asta nu înseamnă că voi părăsi viața publică și politică. Din contră!”, a scris aceasta.



De asemenea, Ana Birchall a menționat că a luat această decizie singură și, prin urmare, nu a avut nicio discuție, directă sau indirectă, cu niciun lider de partid despre o eventuală candidatură.



„Am intrat în Parlamentul României cu speranţa, dar şi determinarea de a fi în slujba românilor cinstiţi şi de bună credinţă care m-au învestit cu încredere. Îmi voi încheia cu fruntea sus perioada petrecută în Camera Deputaţilor, o perioadă în care, oricât de greu mi-a fost, am încercat, atât cât am putut eu şi cât a depins de mine, să îmi fac treaba cu profesionalism, cu bună credinţă şi seriozitate. (...) Vă asigur că voi rămâne tot atât de activă şi implicată în viaţa publică şi politică, continuând ce am început", a mai scris aceasta.



Ana Birchall, din februarie 2020 deputat neafiliat, a câștigat, la alegerile precedente, un mandat de deputat din partea PSD.