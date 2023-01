Cum îl “spală” AUR pe deputatul bătăuș? Femeia s-a lovit cu ușa peste nas

„ E foarte ușor să punem la stâlpul infamiei fără să cunoaștem toate dedesubturile. Dl Focșa a intrat în comisia de etică a partidului, am făcut niște investigații, iar lucrurile nu stau chiar așa cum au fost prezentate.

Femeia n-a fost lovită. A fost, într-adevăr, o altercație, în care unul împingea de ușă, celălalt ținea ușa și, din cauza că a fugit covorul, a fost lovită cu ușa peste nas.

Deputatul mai spune că femeia a fost influențată de către o vecină al cărei soț face parte dintr-un partid aflat la putere. Ea i-a pus telefonul în mână să apeleze la poliție”, a mai declarat Andrușceac.

Potrivit primelor date din ancheta poliției, deputatul ar fi devenit violent, după ce soția l-ar fi acuzat cu are o aventură, cu o colegă mai tânără de partid, scrie jurnaluldeconstanta.ro

Conducerea AUR a confirmat că bărbatul care și-a bătut soția este deputatul său de Constanța. Partidul a transmis că a fost demarată şi o anchetă internă în cadrul formaţiunii politice.

„Referitor la incidentul în care ar fi fost implicat un deputat de Constanţa al Alianţei pentru Unirea Românilor, vă transmitem următoarea poziţie oficială a partidului: Suntem ferm împotriva oricărei forme de violenţă fizică sau psihologică.

Credem că familia este un sanctuar care trebuie apărat de manifestări agresive, iar autorităţile sunt obligate să cerceteze şi să soluţioneze neîntârziat acest gen de incident.

Juriul de Onoare al Alianţei pentru Unirea Românilor a demarat o anchetă internă şi va propune o decizie în conformitate cu prevederile Codului de Etică al partidului.

În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile pot merge până la pierderea tuturor funcţiilor în cadrul partidului„, se arată într-un comunicat de presă transmis de AUR.

Ce spune soția deputatul AUR: ”Am părăsit domiciliul. Voi divorța”

”Tot ceea ce am avut de declarat am declarat la poliție, am depus acolo o plângere, acolo s-a semnalat tot ceea ce s-a întâmplat și acum eu aștept să își facă autoritățile treaba și să decurgă lucrurile conform legii”, a declarat soția deputatului AUR, Dumitru Focșa, pentru Antena 3 CNN.

În plus, aceasta a explicat și de ce nu a cerut ordin de restricție împotriva soțului său violent.

”Am considerat că nu este necesar atâta timp cât eu plec, părăsesc domiciliul conjugal și mă mut la casa mamei mele, la Brăila, și aici îmi voi continua viața de acum înainte. Deci am considerat că nu am nevoie de acest ordin de protecție”, a mărturisit femeia.

De asemenea, ea a precizat că dorește să divorțeze de Dumitru Focșa, după ce acesta a înșelat-o cu o colegă de partid, apoi a bătut-o în fața copilului.

Mărturia soției bătute de deputatul AUR