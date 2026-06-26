AUR amenință cu demararea procedurilor de suspendare a lui Nicușor Dan

„AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N.Dan, el trebuie suspendat”, a transmis George Simion printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Reacția lui Simion vine la scurt timp după ce Nicușor Dan a denunțat eșecul consultărilor de la Palatul Cotroceni, criticând Partidul Național Liberal pentru o schimbare de poziție.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a notat președintele Nicușor Dan pe X.

În timpul consultărilor de marți, George Simion a declarat că formarea unei majorități guvernamentale stabile nu este posibilă fără implicarea partidului său și l-a acuzat pe președinte că ignoră voința populară.

Președintele Nicușor Dan a transmis în repetate rânduri că nu ar fi de acord cu implicarea AUR în Guvern sau cu învestirea unui Executiv cu susținerea AUR.

Șeful statului a declarat că nu consideră AUR un partid „pro-occidental”.

(sursa: Mediafax)