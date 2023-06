AUR şi-a prezentat programul de guvernare

Evenimentul, desfăşurat la Casa de Cultură "Constantin Tănase" Vaslui, a reunit peste 400 de membri şi simpatizanţi AUR din judeţul Vaslui şi parlamentari şi membri din conducerea formaţiunii.



"Eu n-am venit în faţa dumneavoastră ca să vă ţin peroraţii pretenţioase şi tirade găunoase, eu n-am să vă rostesc lozinci, ci am să spun din capul locului că am conştiinţa clară că prin AUR se joacă destinul României. Şi nu pentru patru ani, pentru o legislatură, se joacă destinul României pentru decenii de acum încolo. Prin felul în care ne vom comporta noi, din noua legislatură încolo, românii şi mai ales copiii noştri ne vor primi şi ne vor bate obrazul dacă nu vom fi la înălţimea aşteptărilor lor. Încă o dată, am conştiinţa clară că prin noi se joacă un destin extraordinar. Trebuie să fim la înălţimea acestui destin, dacă ne vom prăbuşi. AUR este ultima şansă a României. Dacă avem zi de zi în minte acest gând, ne vom da seama şi de răspundere şi în acelaşi timp de privilegiu. Vă daţi seama ce privilegiu avem - să ne jertfim pentru România, care acum se află pe buza prăpastiei", a afirmat preşedintele Senatului AUR, Sorin Lavric.



Programul de guvernare AUR se axează pe reducerea taxării muncii şi a companiilor, optimizarea fiscală, debirocratizarea statului, valorificarea resurselor naturale şi a companiilor strategice, asigurarea securităţii energetice, protejarea producătorilor autohtoni, investiţii în sănătate, educaţie şi sistemul social, pe promovarea agriculturii şi a turismului şi pe revigorarea satului românesc şi protejarea identităţii naţionale.



Deşi iniţial a fost anunţată prezenţa la Vaslui a liderului partidului, George Simion, preşedintele AUR nu a participat la prezentarea programului de guvernare în judeţ.