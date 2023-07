„Austria trebuie să plătească despăgubiri României pentru blocarea în Schengen!” Rezoluția care deschide calea spre repararea unei nedreptăți, aprobată în Parlamentul European

Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a anunțat că România ar putea primi despăgubiri de la Austria pentru blocarea aderării în Schengen.

„Austria trebuie să plătească despăgubiri României pentru blocarea în Schengen! Austria trebuie să-și piardă dreptul de vot în Consiliu pentru încălcarea Tratatului UE și să i se suspende fondurile!

Acum câteva minute: Victorie pentru România! Vot favorabil la moțiunea Parlamentului European care pune la colț Austria pentru că a blocat România sa intre in Schengen. Rezoluția la care am fost raportor din umbra al EPP, si care cere Comisiei Europene să analizeze dacă blocarea României nu reprezintă cumva o încălcare a Tratalelor UE, dar vorbește si de compensații pentru pierderile suferite după 2011, a trecut cu 526 de voturi. Este rezultatul unei munci alături de raportorul Dolors Montserrat, care a coordonat in Comisia de Petiții memoriul depus de Răzvan Nicolescu, în numele Asociației pentru Energie Curată. Textul moțiunii este extrem de curajos. Câteva pasaje: votul împotrivă n-a fost justificat juridic (pe românește, nu există bază legală), fiind „mai degrabă motivat de campanii politice naționale”; invită Comisia să analizeze o posibilă încălcare a Tratatului UE; îndeamnă Consiliul „să își îndeplinească obligațiile referitoare la cooperarea loială (!!) în temeiul articolului 13 din TUE în relația sa cu Comisia și cu Parlamentul European”; „solicită Consiliului să respecte articolul 4 alineatul (2) din Actul din 2005 privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la UE”; „Comisia ar trebui să analizeze posibilele mecanisme de compensare a pierderilor financiare suferite de Bulgaria și România din cauza deciziei negative și nejustificate adoptate în privința aderării celor două țări la spațiul Schengen, luând în considerare pierderile financiare înregistrate începând din iunie 2011”; „îndeamnă Comisia să analizeze toate procedurile posibile pentru a apăra dreptul la liberă circulație al cetățenilor români și bulgari”.”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.