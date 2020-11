Avertismentul premierului Orban: Există un risc mare de suprasaturare a sistemului medical / Se va ajunge la o limită de personal, limită de medici, de asistente, de infirmieri, o limită de rezistență umană

Premierul Ludovic Orban atrage atenția asupra situației critice din sistemul sanitar românesc. Orban consideră că s-a ajuns la „o limită de rezistență umană”.

”Suntem într-un punct critic. Oamenii trebuie să înțeleagă, am ajuns la 10.000 de cazuri zilnice. La multă lume există riscul de dezvoltare a unor forme severe, iar noi avem un obiectiv fundamental: protejarea vieții oamenilor. Există un risc mare de suprasaturare a sistemului medical. Noi am luat măsuri pemanent pentru creșterea paturilor în spitale și luăm, dar se va ajunge la o limită de persoanal, limită de medici, de asistente, de infirmieri, o limită de rezistență umană. În acest context am luat aceste măsuri absolut necesare, le-am luat ținând cont de evaluările specialiștilor”, a declarat Ludovic Orban, duminică seara.

Premierul a explicat că piețele nu se închid, ci doar își suspendă activitatea pe o perioadă de 30 de zile cele care funcționează în spații închise.

„Am solicitat prefecților să discute cu primarii și să pună la punct măsuri, ca să ne asigurăm că producătorii români au unde să-și vândă marfa, iar oamenii să-și poată cumpăra produsele românești, proaspete, în continuare. Nu se închid piețele. Se suspendă pe o perioadă de 30 de zile. Vedem cum evoluează pandemia în perioada asta. Se suspendă activitatea în piețele care sunt în spații închise. Ele nu sunt bine amenajate, nu au ventilație, nu se pot respecta normele de protecție sanitară. Mulți din consumatori și din vânzători sunt, în general, oameni mai în vârstă, care sunt mult mai vulnerabili riscului de a dezvolta forme severe ale bolii COVID. Deja sunt amenajări. Am vorbit cu peste 100 de primari. Au explicat ce fac fiecare. Am discutat detalii. Cer scuze încă o dată pentru inconvenientele pe care le creăm printr-o astfel de măsură, dar măsura în sine își propune să păstreze la minim riscul de contaminare, mai ales în rândul persoanelor în vârstă. E un inconvenient pe o perioadă limitată”, a declarat Ludovic Orban.