Ce le răspunde Barna celor care îi cer demisia: Eterna dorință de mai bine

Dan Barna le răspunde celor care i-au cerut demisia și spune că este „eterna dorință de mai bine și de rezultate mai bune”.

Președintele USR, Dan Barna spune că nemulțumirile colegilor săi fac parte din „eterna dorință de mai bine”, care, în timp au dus la numărul de votanți ai Uniunii.

„Mai este un element legat de așteptările și de mulțumirile sau nemulțumirile unora dintre colegii noștri. Această eternă nemulțumire, această dorință eternă de mai bine și de rezultate mai bune este exact ceea ce a făcut ca USR PLUS să obțină rezultate absolut spectaculoase și spun asta pentru că în 2016 când am intrat cu 8% aproape 9% în Parlament ne doream cu toții și ne imaginam că vom avea 16 - 20% de atunci la fiecare alegeri diferența între dorințele noastre și realitate s-a strâns din ce în ce mai mult tocmai pentru că am început să ne maturizam”, a spus Dan Barna.

Acesta spune că este „foarte optimist” că și rezultatul alegerilor din 6 decembrie „este un stimul” pentru a fi și mai responsabili.

Mai mulți lideri din USR PLUS i-au cerut demisia lui Dan Barna, pentru scorul mic reușit la alegerile din 6 decembrie.