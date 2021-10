Barna: România e guvernată de un om pentru care pălăria de premier e prea mare. Sper să revenim

România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier e prea mare, iar marți putem să încheiem o criză inutilă și absurdă care a fost creată de un singur om pentru o ambiție persoală ridicolă, spune Dan Barna: „Sper să revenim în logica de guvern responsabil”.

„Din păcate, în momentul de față, România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier e prea mare și sper că marți lucrul ăsta se va încheia și vom putea să încheiem o criză de care România nu avea nevoie, o criză inutilă și absurdă care a fost creată de un singur om pentru o ambiție persoală ridicolă și sper să revenim în logica de guvern responsabil pentru România”, spune Dan Barna.

El afirmă că miniștrii USR PLUS au arătat că știu, pot și vor să facă reforme.

„Cred că dacă e să vorbim de reforme, asta nu se poate face decât cu USR PLUS. Dacă e să vorbim de infrastructură, după 30 de ani de proiecte desenate prin birouri, asta nu se poate face decât cu Cătălin Drulă, dacă este să vorbim de fonduri europene avem nevoie de Cristi Ghinea, dacă este să vorbim de reforme în sănătate, avem nevoie de Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. (...) Am promis că USR PLUS va aduce o altă ligă de politicieni, a promis să primenească clasa politică din România și face acest. Vrea să spun că sunt aici și voi rămâne aici. Împreună am reușit să facem un proiect căruia nimeni nu-i dădea șanse. Sunt alături de Dacian Cioloș de a duce mai proiect mai departe”. Sunt convins că în 2024 avem președintele României și vom guverna țara”, adaugă Barna.

Dacian Cioloș este noul președinte al USR PLUS, după al doilea tur de scurtin intern. El l-a învins pe Dan Barna, fostul președinte.

Dacian Cioloș a obținut 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49,1%.

(sursa: Mediafax)