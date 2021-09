Barna: Vom vedea cu care dintre cele două variante, PSD sau AUR, vom merge mai departe

Lucian Alecu Dan Barna Dan Barna

Nu este vorba de o alianță nici cu PSD, nici cu AUR, ci despre o moțiune de cenzură prin care premierul „trebuie trimis acasă pentru că nu are competența profesională și morală să conducă un guvern”, spune Dan Barna, care precizează că USR PLUS nu a decis dacă susține moțiunea PSD sau AUR.

„În momentul în care am văzut ceea ce s-a întâmplat ieri (miercuri - n.r.), o zi în a cărei dimineață coaliția funcționa foarte bine, iar până seara borcanele erau sparte și cioburile pisate mărunt de către premierul Cîțu, singura opțiunea pe care o mai aveam la dispoziție era o moțiune de cenzură pentru a transforma în realitate, în acțiune concretă lipsa de susținere de care premierul o are din partea USR PLUS. În cursul dimineții am făcut acel apel către toți parlamentarii pentru susțierea unei moțiui de cenzură. Sunt două variante de moțiune, toate variantele sunt pe masă. Vom vedea pe care dintre cele două variante vom merge mai departe”, spune Dan Barna.

El spune că nu este vorba despre o alianță cu PSD sau AUR.

„Nu este vorba de o alianță nici cu PSD, nici cu AUR. Este vorba despre o moțiune de cenzură prin care premierul Cîțu trebuie trimis acasă pentru că nu are competența profesională și morală să conducă un guvern de coaliție”, adaugă Barna.

El mai spune că USR PLUS lucrează la un text de moțiune de cenzură și susține că preferă ca viitorul guvern să fie tot al coaliției PNL, USR, UDMR.

(sursa: Mediafax)