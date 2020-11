Biroul permanent al Senatului a convocat pentru miercuri o ședință de plen, fiind întrunit cvorumul necesar, a anunțat președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc.

„Luni am reuşit să avem cvorum la Biroul permanent, ceea ce înseamnă că am depăşit cea mai de neînţeles criză parlamentară la nivelul Senatului de după 1990. Colegii noştri de la PNL au înţeles să blocheze activitatea în Senat din raţiuni care nu au nicio legătură cu interesul românilor. Erau legi importante care trebuiau repartizate la comisii, sunt 14 legi de aprobare a ordonanţelor emise chiar de guvernul PNL şi care ar fi fost cu siguranţă îmbunătăţite în urma dezbaterilor parlamentare - e vorba de facilităţi pentru sistemul educaţional, de zile zile libere pentru părinţi pentru a putea sprijini copiii, investiţii în sistemul medical şi multe ale legi importante aşteptate de toţi românii. Astăzi am depăşit acest moment fără sprijinul parlamentar al PNL, care a ales să boicoteze în continuare lucrările Biroului permanent ale Senatului. Am convocat deja un plen şi sper ca aceste urgenţe sanitare, de educaţie, financiare, pentru sprijinul companiilor româneşti, să poată intra să fie votate miercuri, în plen", a afirmat Cazanciuc, luni, după şedinţa Biroului permanent.

Cvorumul la şedinţa Biroului permanent de luni a fost asigurat de senatorii PSD şi senatorul USR George Dircă.

În ultimele două săptămâni, senatorii PSD nu au reușit să asigure singuri cvorumul în Biroul permanent al Senatului.