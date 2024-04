Bode, despre „administrațiile pesediste”: Lipsă totală de viziune

”Exodul spre București este o problemă pentru acest județ, care golește județul de tineri în general. Administrațiile pesediste constat că nu și-au propus să țină resursa umană acasă și să o valorifce local pentru dezvoltarea județului. Este o lipsă totală de viziune. Liberalii în administrațiile pe care le conduc au demonstrat că au o viziune sănătoasă asupra dezvoltării și focusul pe comunități și cetățean. PNL aplică cel mai eficient model de dezvoltare, iar acele comunități prosperă”, spune la Buzău Lucian Bode.

Un bun administrator de județ sau localitate, adaugă el, se preocupă să fie bine locuitorilor, nu de bunăstarea lui.

„La Buzău, abordarea pe principiul nu mai convinge și lumea începe să se convingă de asta. Efort minim, rezultate modeste. Altfel cum vă explicați că un județ cu potențialul județului Buzău are indicatorii socio-economici sub media națională în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, cu 33% mai mic decât valoarea la nivel național, o rată a șomajului de peste 5%, cu mult peste media națională și o valoare a câștigului salarial mediu net cu 23% mai mică decât valoarea la nivel național. Acest parcurs trebuie inversat și o poate face echipa liberală, cu un program ambițios pro-investiții și cu profesioniști în administrație. Faptul că A7, autostrada Moldovei, a fost relansată sub guvernarea liberală din 2020 nu mai este un secret nici pentru adversarii noștri”, încheie Bode.

PNL și PSD susțin candidați comuni în mai multe localități sau județe, inclusiv în Capitală.

(sursa: Mediafax)