Rareș Bogdan, despre europarlamentare: PNL se bate pentru primul loc

„În urmă cu cinci ani am spus: PNL va câștiga alegerile europarlamentare. Foarte mulți erau sceptici. Acum spun că PNL se bate pentru primul loc, la sfârșitul zilei de 9 iunie. Și dacă nu luăm locul unu, vom lua 100% locul doi, dar ne batem pentru locul 1”, declară Rareș Bogdan.

El afirmă că, „pe o strategie inteligentă”, curentul extremist din România a fost diminuat.

„La noi, din fericire, pe o strategie inteligentă și pe trezirea sentimentului european, am reușit să ducem partidul extremist AUR la un scor care nu le va da mai mult de cinci europarlamentari. Să sperăm că partidul pro-rus nu va intra deloc în Parlament. România are o șansă. PNL are o șansă”, încheie Bogdan.

Liberalii candidează, la alegerile pentru Parlamentul european, pe listă comună cu PSD.

(sursa: Mediafax)