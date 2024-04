Bogdan Pintileasa, candidatul PUSL pentru Primăria Sectorului 6, și-a depus candidatura la Biroul Electoral

„Am ferma convingere că Sectorul 6 merită mai mult. În ultimii patru ani am avut parte de multe promisiuni, dar mai puține realizări. Sunt foarte multe proiecte care, din păcate, doar atât sunt. Proiecte. Locuitorii Sectorului 6 au nevoie de fapte, nu vorbe”, a transmis Bogdan Pintileasa.

Alături de el, la depunerea candidaturii, s-a aflat Cristian Popescu Piedone, președintele PUSL și candidat pentru Primăria Generală a Capitalei.

„Bogdan are o experiență de aproape 25 de ani în administrație, cunoaște foarte bine problemele Bucureștiului și ale Sectorului 6. Și nu doar atât, știe și ce trebuie de făcut pentru a le rezolva. Am deplină încredere în el și îl susțin, pentru că am convingerea că este omul potrivit pentru Sectorul 6”, a spus Cristian Popescu Piedone.