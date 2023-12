Variantele PNL pentru Palatul Cotroceni. Bolojan și Boc favoriţii de la prezidenţiale!

Întrebat la RFI dacă PNL va merge cu Nicolae Ciucă în alegerile prezidențiale, ținând cont că liderul formațiunii are o cotă mică de încredere în sondaje, Robert Sighiartău a răspuns: „Din punct de vedere statutar și procedural, în PNL, candidatul la prezidențiale trebuie votat de către Consiliul Național. E foarte clar un lucru, nouă ne trebuie un candidat în PNL care să tragă în acest moment brandul PNL în sus, după imaginea personală, adică ne trebuie un candidat care să tragă PNL-ul după el”.

El susține că decizia „nu trebuie luată pe rațiuni sentimentale sau pe rațiuni legate de... domnule, cine-i președinte, cine nu-i președinte. Trebuie să vedem care e cea mai bună opțiune pentru PNL, ca să tragă PNL în aceste bătălii de anul viitor”.

Întrebat ce oameni din PNL s-ar potrivi ca posibil candidat la prezidențiale, Robert Sighiartău a spus: „Din punctul meu de vedere, PNL a câștigat tot timpul și știu aici, pentru că am fost șef de campanie în alegerile câștigătoare din 2019, europarlamentare, când am scos în evidență oamenii buni pe care-i are PNL-ul și care din păcate nu sunt la nivel central. Vă dau un singur exemplu: Ilie Bolojan. Sunt oameni care au confirmat la nivel local și care vin cu un bagaj de legitimitate din partea cetățenilor și cu simpatizanți și oameni de campanie care nu fac parte din PNL, adică există un bagaj de simpatizanți în jurul acestor persoane, fie că vorbim de Bolojan, fie că vorbim de Boc, care sunt susținuți de oameni care în acest moment aș spune că nu votează PNL-ul. Deci e clar că sunt variante, din punctul meu de vedere, ambele personaje sunt variante de prezidențiabili în PNL, asta cred eu, îi cunosc, știu de ce sunt în stare și cred că cu o campanie bună, ar putea face o figură foarte bună”.

„Cu condiția să dorească și dânșii, ăsta e primul lucru”, a adăugat vicepreședintele PNL.

(sursa: Mediafax)